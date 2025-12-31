Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Özge Sönmez

Rolls-Royce'u batmaktan kurtaran Türk CEO Tufan Erginbilgiç'e dudak uçuklatan prim!

Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç dünya çapında gündeme oturdu. Batmak üzere olan şirketi şahlandıran ve 2 yılda 12 kat büyümesini sağlayan Erginbilgiç'e şirketin vereceği prim dudak uçuklattı. Rolls-Royce, Türk CEO'ya hakediş olarak 106 milyon sterlin değerinde hisse verecek.

Rolls-Royce'u batmaktan kurtaran Türk CEO Tufan Erginbilgiç'e dudak uçuklatan prim!
31.12.2025
31.12.2025
saat ikonu 10:36

İngiliz devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç batmak üzereyken başına geçtiği şirkette tarihi bir başarıya imza attı. Gösterdiği üstün başarıyla şirketi 12 kat büyüten Erginbilgiç, dünya gündemine oturdu. Şirket, gösterdiği üstün başarıdan dolayı Türk CEO'ya İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini vermeye hazırlanıyor.

Rolls-Royce'u batmaktan kurtaran Türk CEO Tufan Erginbilgiç'e dudak uçuklatan prim!

DÜNYANIN KONUŞTUĞU BAŞARI

Dünyanın konuştuğu Tufan Erginbilgiç, 2023 yılında batma üzere olan İngiliz devi Rolls-Royce'un başına geçti. Erginbilgiç sadece 2 yılda büyük bir başarıya imza atarak şirketin borsadaki değerini 1 sterlinden 12 sterline yükseltti.

Rolls-Royce'u batmaktan kurtaran Türk CEO Tufan Erginbilgiç'e dudak uçuklatan prim!

106 MİLYON STERLİN PRİM

Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Rolls-Royce tarafından kendisine işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi verilmişti. O dönem 1 sterlin olan hisse, bugün 12 sterline dayandı. Bu ödülün tam olarak Erginbilgiç'e verilmesi halinde değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak. Erginbilgiç, bu ödülü 2027 ve 2028'de iki dilimde almaya hak kazanacak.

Rolls-Royce'u batmaktan kurtaran Türk CEO Tufan Erginbilgiç'e dudak uçuklatan prim!
