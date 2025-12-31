Menü Kapat
 Murat Makas

Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine sürpriz 10 numara! Sergen Yalçın kapıyı gösterdi

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ederken yıldız oyuncunun yerine transfer yapılacağı belirtildi. Rafa Silva'yı kampa götürmek istemeyen teknik heyet ara transfer döneminde 10 numara bölgesine yeni futbolcuyu kazandırmak istiyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine sürpriz 10 numara! Sergen Yalçın kapıyı gösterdi
31.12.2025
31.12.2025
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda kayıpsız ilerlemek isteyen Beşiktaş, Ocak ayı ara transfer dönemi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar takviye yapılacak bölgeleri belirlerken listeye sürpriz isimler ekleniyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine sürpriz 10 numara! Sergen Yalçın kapıyı gösterdi

RAFA SILVA SABIRLARI TAŞIRDI

Devre arası kampı için Antalya'ya gidecek olan siyah-beyazlılarda kampa yeni transferlerden birkaç ismin yetişmesi hedefleniyor. Kartal'da takıma dahil edilecek isimlerin yanı sıra çözüme kavuşmayan Rafa Silva konusu da merak ediliyor. Teknik heyetin sabrını taşıran Rafa’nın Antalya kampına dahil edilmediği konuşuluyor.

RAFA'NIN YERİNE SÜRPRİZ İSİM

Beşiktaş, Portekizli futbolcunun olası ayrılığı sonrası 10 numara bölgesine yıldız bir isim kazandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Japon yıldız Daichi Kamada'yı transfer listesine aldı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine sürpriz 10 numara! Sergen Yalçın kapıyı gösterdi

1.80 boyundaki tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da onayından geçtiği belirtiliyor. Kamada için siyah-beyazlı yönetimin, 6-7 milyon Euro seviyelerinde bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine sürpriz 10 numara! Sergen Yalçın kapıyı gösterdi

29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

#Spor
#Spor
