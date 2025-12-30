Menü Kapat
 Murat Makas

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş teknik heyetinin sabrını zorladı

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Rafa Silva'nın antrenmanlardaki umursamaz tavrı teknik heyetin tepkisine neden oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligde verilen arada Rafa Silva'yı Antalya kampına götürmeme kararı aldı.

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş teknik heyetinin sabrını zorladı
30.12.2025
30.12.2025
saat ikonu 15:27

Beşiktaş’ta ayrılığın eşiğine gelen yıldız oyuncu Rafa Silva umursamaz tavırlarıyla tepki görüyor. Portekizli futbolcu antrenmanlardaki isteksiz performansıyla teknik heyetin sabrını zorladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, lige verilen arada 32 yaşındaki futbolcuyu Antalya kampına götürmeme kararı aldı. Takımda huzursuzluk ve belirsizlik istemediğini yönetime ileten 52 yaşındaki teknik adam, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece kesinlikle izin vermem" mesajını verdi.

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş teknik heyetinin sabrını zorladı

SERGEN YALÇIN’IN TEPKİSİ

Kulüp kaynakları, sürecin uzamasının teknik heyeti ciddi şekilde rahatsız ettiğini vurgularken, Sergen Yalçın bir an önce konunun kapanmasını istiyor.

Tecrübeli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada "Rafa Silva'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır. İdman yapıyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa Silva'ya kapının açık olması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş teknik heyetinin sabrını zorladı

SON 7 MAÇTA OYNAMADI

Rafa Silva 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra hiçbir maçta forma giymedi. Portekizli oyuncu, Trendyol Süper Lig'de oynanan 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımındaki yerini alamadı.

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş teknik heyetinin sabrını zorladı

Beşiktaş Rafa'nın forma giymediği maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Rafa Silva bu sezon 16 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu Trendyol Süper Lig'de 820 dakika forma şansı bulurken, 5 kez ağları salladı, 1 kez de gol pası verdi.

