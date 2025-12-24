Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif: Başkan Serdal Adalı kabul etmedi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi günbegün büyüyor. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Ertan Süzgün'ün haberine göre kulüpten ayrılmak için siyah beyazlı yönetime yeni bir alternatif sundu ama başkan Serdal Adalı reddetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif: Başkan Serdal Adalı kabul etmedi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 22:38

'nın menajerinden 'a flaş bir teklif geldi. Portekizli yıldız, için Beşiktaş'a para teklif etti ve ara döneminde kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif: Başkan Serdal Adalı kabul etmedi!

RAFA SILVA'DAN BEŞİKTAŞ'A 3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'taki sözleşmesini sonlandırmak isteyen Rafa Silva, 3 milyon Euroluk fesih bedeliyle yeni bir anlaşma için şansını denedi ama başkan Serdal Adalı'dan veto yedi! Esasen ise Portekizli yıldız, aldığı imza parasını hiç hesaba katmadan düşük bir teklif yapmış oldu ve iddialara göre bu fesih bedelini de yeni anlaşacağı takımdan temin etti.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif: Başkan Serdal Adalı kabul etmedi!

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN PERFORMANSI

Beşiktaş ile toplamda 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol ile 16 asistlik katkı sağlamış ve siyah beyazlı taraftarlardan yoğun sevgi görmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?
32 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş ile 2027 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!
Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu'na cevaplanması zor soru: "Neden devam ediyor?"
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#sözleşme feshi
#rafa silva
#Portekizli Oyuncu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.