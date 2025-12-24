Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif: Başkan Serdal Adalı kabul etmedi!

Rafa Silva'nın menajerinden Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. Portekizli yıldız, sözleşme feshi için Beşiktaş'a para teklif etti ve ara transfer döneminde kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.

RAFA SILVA'DAN BEŞİKTAŞ'A 3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'taki sözleşmesini sonlandırmak isteyen Rafa Silva, 3 milyon Euroluk fesih bedeliyle yeni bir anlaşma için şansını denedi ama başkan Serdal Adalı'dan veto yedi! Esasen ise Portekizli yıldız, aldığı imza parasını hiç hesaba katmadan düşük bir teklif yapmış oldu ve iddialara göre bu fesih bedelini de yeni anlaşacağı takımdan temin etti.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN PERFORMANSI

Beşiktaş ile toplamda 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol ile 16 asistlik katkı sağlamış ve siyah beyazlı taraftarlardan yoğun sevgi görmüştü.