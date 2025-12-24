Bilirkişilik başvuruları başladı mı nereden yapılır?

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nda, bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını belirlemek, bu alanlara göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri saptamak ve bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları düzenlemek Bilirkişilik Daire Başkanlığının görevleri arasında yer alıyor.

Aynı Kanun’da, bilirkişiliğe kabule karar verilmesi ile sicile ve listeye kayıt işlemleri ise bilirkişilik bölge kurullarının yetkisinde bulunuyor.

Bölge kurulları ayrıca, sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre listelerini oluşturmakla yetkili.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda yeni dönem bilirkişilik başvuruları 24 Aralık 2025’te alınmaya başladı.

Başvurular e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portalı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bilirkişilik bölge kurullarınca yapılacak değerlendirmelerin ardından, yeni bilirkişi listelerinin üç yıllık süre için hazırlanması ve 30 Haziran 2026 tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor.