Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, en güzel, resimli, yazılı ve yeni Regaip Kandili sözleri

Kandiliniz mübarek olsun temalı mesajlar ve sözler, her kandil günü olduğu gibi bu yılda sosyal medyada başta olmak üzere diğer platformlarda sıkça tercih edilecek. Regaip gecesine özel bir namaz bulunmazken müslümanlar bu gece ibadetlerine yoğunlaşacak. Kazası olanlar kaza namazlarını idrak ederken nafile namazı kılınabilir, tesbih çekme, tevbe istiğfar edilmesi daha doğrudur. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan kandil günlerinde kalp kırmamak ve ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmek önemlidir. Regaib gecesi Perşembe günü öğle namazından başlayacak ve imsak vaktine kadar devam eder. Bizde Regaip Kandili heyecanını paylaşabileceğiniz anlamlı sözleri hazırladık. İşte, resimli, yazılı, uzun, kısa, yeni kandil mesajları ve sözleri…

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

Regaip Kandili’nizi en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Mübarek Üç Aylar’ın ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili’nin, tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini dilerim.

Regaip, kelime anlamıyla "rağbet edilen" demektir. Rabbimizin rahmetine rağbet ettiğimiz bu gecede dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gece, kalplerimizi günahlardan arındırmak için büyük bir fırsattır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Büyüklerimizin buyurduğu gibi: "Bu geceler ganimettir." Ganimeti kaçırmayanlardan olmak duasıyla, kandiliniz mübarek olsun.

Kalbimize selamet, ruhumuza metanet, ömrümüze bereket veren Regaip Kandili’niz mübarek, akıbetiniz hayırlı olsun.

Rahmet, bereket ve mağfiret gecesi Regaip Kandili’nin; sizlere sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini dilerim.

Regaip Kandili’nin feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin.

Regaip Kandili’nin feyzinden ve bereketinden istifade etmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin.

Regaip Kandili’nin, İslam âlemine ve ailenize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim.

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

İslamiyet'in emirlerine uymanın huzurunu yaşadığımız, haramlardan kaçındığımız hayırlı bir kandil dilerim.

Gönüllerin bir olduğu, ellerin semaya açıldığı bu özel gecede, Rabbim bizleri rızasından ayırmasın. Kandiliniz mübarek olsun.

Kalbimize selamet, ruhumuza metanet, ömrümüze bereket veren Regaip Kandili’niz mübarek, akıbetiniz hayırlı olsun.

Ehl-i sünnet itikadı üzere daim kalmak ve bu mübarek gecelerin feyzinden tam istifade edebilmek duasıyla. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gece, kalplerimizi günahlardan arındırmak için büyük bir fırsattır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

"Allah’ım! Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan’a ulaştır." Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Regaip Kandili vesilesiyle Rabbimiz bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin.

Bu mübarek gecede yapılan duaların kabul, edilen tövbelerin makbul olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecede edilen dualar kabul, günahlar mağfiret olsun.

Rahmet kapılarının açıldığı Regaip Kandili’niz mübarek olsun.

Gecenin bereketi, yapılan ibadetlerin ecri üzerinize olsun. Regaip Kandilinizi en kalbi duygularımla tebrik ederim.

Bir yıllık ömrün özeti, Üç Aylar’ın ise başlangıcıdır bu gece. Regaip Kandili’nin tüm insanlığa hidayet getirmesini dilerim.