Renault yeni konsept elektrikli aracını gösterdi: 1000 kilometre yol yaptı, yine de şarjı bitmedi

Elektrikli araçların verimliliği konusunda kat edilmesi gereken daha çok mesafe var. Ancak her yeni nesil araç, bir öncekine göre daha iyi performans sergileyerek sınırları biraz daha yukarı taşıyor.

Electrek'in haberine göre, Fransız otomobil üreticisi Renault, mevcut teknolojinin sınırlarını test etmek amacıyla geliştirdiği ve "tekerlekli laboratuvar" olarak tanımladığı Filante projesiyle meraklısını etkileyici bir sonuca imza attı.

Şirket, günümüzde orta sınıf bir elektrikli modelde bulunan batarya boyutuna yakın bir paket kullanarak, elektrikli bir aracın ne kadar uzağa gidebileceğini gözler önüne serdi.

1000 KİLOMETREYİ 10 SAATİN ALTINDA KATETTİ

Aerodinamik yapısıyla öne çıkan demo araç Renault Filante, gerçekleştirdiği sürüş testinde 1008 kilometrelik mesafeyi 10 saatin altında tamamlamayı başardı. Rekor denemesi sırasında aracın ortalama hızı saatte 102 kilometrenin üzerindeydi.

Özellikle 3. nesil elektrikli araçların verimlilik konusunda net iyileştirmeler sunduğu, elde edilen verilerle bir kez daha kanıtlanmış oldu. Rekor sürüşü tamamlandığında aracın bataryasında hala yüzde 11’lik bir enerji mevcuttu.