Düğmeye basıldı: 235 bin arsanın tahsisi başlıyor! İşte detaylar

Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik, konuta erişimini kolaylaştırıcı projelerden biri olan ve 11 ilde yıkıma sebep olan 6 Şubat depremleri nedeniyle beklemeye alınan “İlk Evim Arsa Projesi”ne yeni yılla birlikte hız verilecek. 235 bin hak sahibine arsa tahsisleri başlıyor. İşte projeyle ilgili tüm detaylar...