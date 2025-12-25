Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Ankara'daki jet kazasında Fransa detayı! Büyükelçilik harekete geçti

Ankara'da düşen iş jetinde Libyalı askeri yetkililer ve uçağın mürettebatı hayatını kaybetti. Kaza yapan jet ile ilgili ortaya çıkan Fransa detayı ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Ankara'daki jet kazasında Fransa detayı! Büyükelçilik harekete geçti
KAYNAK:
Türkiye Today
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 09:41

Geçtiğimiz günlerde semalarında geç saatte Libyalı askeri yetkilileri taşıyan bir iş jeti düşmüştü. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada Büyükelçiliği, üç kişinin Fransız vatandaşı olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili "herhangi bir teyit almadığını" açıkladı.

Fransa Büyükelçiliği yetkilileri Türkiye Today'e özel olarak verdikleri demeçte, "Türk yetkililerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki jet kazasında Fransa detayı! Büyükelçilik harekete geçti

CNN'in haberine göre, Falcon 50 tipi uçağın mürettebatının üç kişiden oluştuğu ve hepsinin Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Uçakta yer alan beş yolcu arasında Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed el-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı General el-Fitouri Gharibil ve heyetlerinden üyeler yer alıyordu.

Ankara'daki jet kazasında Fransa detayı! Büyükelçilik harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra radar temasını kaybetti. Jet, Ankara'nın Haymana ilçesinde boş bir alana düştü. Uçaktaki sekiz kişi de hayatını kaybetti.

Türk yetkililer enkazı ve kara kutuyu kurtardı. Kaza nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Libya askeri heyeti, Türk mevkidaşlarıyla resmi görüşmeler yapmak üzere Ankara'da bulunuyordu.

