Ankara'daki jet kazasında Fransa detayı! Büyükelçilik harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde Ankara semalarında geç saatte Libyalı askeri yetkilileri taşıyan bir iş jeti düşmüştü. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada Fransa Büyükelçiliği, üç kişinin Fransız vatandaşı olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili "herhangi bir teyit almadığını" açıkladı.

Fransa Büyükelçiliği yetkilileri Türkiye Today'e özel olarak verdikleri demeçte, "Türk yetkililerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

CNN'in haberine göre, Falcon 50 tipi uçağın mürettebatının üç kişiden oluştuğu ve hepsinin Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Uçakta yer alan beş yolcu arasında Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed el-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı General el-Fitouri Gharibil ve heyetlerinden üyeler yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

Uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra radar temasını kaybetti. Jet, Ankara'nın Haymana ilçesinde boş bir alana düştü. Uçaktaki sekiz kişi de hayatını kaybetti.

Türk yetkililer enkazı ve kara kutuyu kurtardı. Kaza nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Libya askeri heyeti, Türk mevkidaşlarıyla resmi görüşmeler yapmak üzere Ankara'da bulunuyordu.