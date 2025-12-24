Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçağın enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde bulundu. 5 kişilik Libya heyeti ve 3 mürettebat, kazada hayatını kaybetti.

Uçak kazasının ardından enkaza ilk ulaşan vatandaşlar, karşılaştıkları korkunç manzarayı aktardı. Evinde istirahat ettiği sırada bir patlama sesi geldiğini ifade eden vatandaş yaşananları şöyle anlattı:

"ET PARÇALARI GÖRÜNÜYORDU"

"İkinci patlama sesi gelince herkes sokağa döküldü. Biri trafo patlamış dedi. Sonradan uçağın düştüğünü duyduk. Zaten et parçaları görünüyordu. Sonra jandarma ekipleri gelince bizleri oradan çıkarttılar. Oradan sağ çıkma ihtimalleri yok, kötü bir patlama oldu. Herkese geçmiş olsun."

"DEPREMDE GELEN PATLAMA SESİ GİBİYDİ"

Bir başka görgü tanığı Gazi Özgür, saat 20.00-21.00 sıralarında yüksek bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Bir de yoğun bir sis ve hafif bir yağmur vardı. Patlamanın neticesini bilemediğimizden dolayı anlık haberler yayılmaya başladı. Haberler yayılmaya başlayınca arabaya bindim. Bölgede jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyorlardı. Deprem oluyor ve depremden önce gelen ses gibi bir patlama sesi geldi. Kalıntıları ilk gençler görünce jandarmaya haber vermişler. Jandarma da olay yerine geldi ve herkesi uzaklaştırdı. Uçağın enkazı bulundu" diye konuştu.

"CESETLERİN KOL PARÇALARI VARDI"

Olayı anlatan Gökhan Tekin ise, "Otelde teknik servis olarak çalışıyorum. Bir patlama sesi duydum. Otelde doğal gaz patlaması oldu diye bizim otelin ismini verdiler. Bizim otelde öyle bir patlama olmadı. Sonra uçak düştüğünü söylediler. Uçak parçaları vardı, kol parçaları vardı cesetlerin, jandarma sokmadı bizi oraya. Ses büyüktü, deprem oldu ya da bomba patladı sandık ama sonradan uçağın düştüğünü öğrendik" şeklinde konuştu.