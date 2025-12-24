Menü Kapat
Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan Falcon 50 tipi uçak Ankara'nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında düştü. 8 kişinin öldüğü kazanın ardından enkaz yerine ilk ulaşan köylüler o anları anlattı. Görgü tanıklarından biri "Kötü bir patlama oldu, et parçaları görünüyordu, zaten oradan sağ çıkma ihtimalleri yoktu" derken, bir başka görgü tanığı ise "Depremden önce gelen ses gibi bir patlama sesi duyduk. Bölgede jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyordu" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 05:33

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçağın enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde bulundu. 5 kişilik Libya heyeti ve 3 mürettebat, kazada hayatını kaybetti.

Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu

Uçak kazasının ardından enkaza ilk ulaşan vatandaşlar, karşılaştıkları korkunç manzarayı aktardı. Evinde istirahat ettiği sırada bir patlama sesi geldiğini ifade eden vatandaş yaşananları şöyle anlattı:

Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu

"ET PARÇALARI GÖRÜNÜYORDU"

"İkinci patlama sesi gelince herkes sokağa döküldü. Biri trafo patlamış dedi. Sonradan uçağın düştüğünü duyduk. Zaten et parçaları görünüyordu. Sonra jandarma ekipleri gelince bizleri oradan çıkarttılar. Oradan sağ çıkma ihtimalleri yok, kötü bir patlama oldu. Herkese geçmiş olsun."

Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu

"DEPREMDE GELEN PATLAMA SESİ GİBİYDİ"

Bir başka görgü tanığı Gazi Özgür, saat 20.00-21.00 sıralarında yüksek bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Bir de yoğun bir sis ve hafif bir yağmur vardı. Patlamanın neticesini bilemediğimizden dolayı anlık haberler yayılmaya başladı. Haberler yayılmaya başlayınca arabaya bindim. Bölgede jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyorlardı. Deprem oluyor ve depremden önce gelen ses gibi bir patlama sesi geldi. Kalıntıları ilk gençler görünce jandarmaya haber vermişler. Jandarma da olay yerine geldi ve herkesi uzaklaştırdı. Uçağın enkazı bulundu" diye konuştu.

Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu

"CESETLERİN KOL PARÇALARI VARDI"

Olayı anlatan Gökhan Tekin ise, "Otelde teknik servis olarak çalışıyorum. Bir patlama sesi duydum. Otelde doğal gaz patlaması oldu diye bizim otelin ismini verdiler. Bizim otelde öyle bir patlama olmadı. Sonra uçak düştüğünü söylediler. Uçak parçaları vardı, kol parçaları vardı cesetlerin, jandarma sokmadı bizi oraya. Ses büyüktü, deprem oldu ya da bomba patladı sandık ama sonradan uçağın düştüğünü öğrendik" şeklinde konuştu.

Ankara'da düşen uçağın görgü tanıkları anlattı: Cesetlerin et parçaları görünüyordu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Libya askeri heyetini taşıyan uçak neden düştü? Kazanın sebebine ilişkin resmi açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düşen uçaktaki Libya heyetinden acı haber! 3 günlük milli yas ilan edildi
ETİKETLER
#uçak kazası
#libya
#Ankara
#Haymana
#Kesikkavak
#Gündem
