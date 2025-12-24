Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü

Haymana’da meydana gelen uçak kazasının ardından gözler uçağın teknik özelliklerine çevrildi. Fransız Dassault Aviation tarafından üretilen ve iş dünyasında sıkça tercih edilen Falcon 50 modeli en çok araştırılan başlıklar arasında yer buldu.

Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 00:55

Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile bağlantı kesildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı.

Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü

Libya Başbakanı Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza haberi sonrası, kazaya karışan hava aracının teknik detayları merak edildi.

Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü

FALCON 50 UÇAĞI NEDİR ÖZELLİKLERİ NELER?

Fransa merkezli Dassault Aviation firması tarafından üretilen uçak, 3 adet Garrett TFE731-3-1C turbofan motorundan güç alıyor.

Uçak, saatte 880 kilometre azami hıza ulaşabilirken, seyir hızı ise 797 km/saat.

Tam depo ile 6.480 kilometre yol gidebiliyor.

Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü

Yaklaşık 18.5 metre uzunluğa sahip olan uçağın kanat açıklığı ise 18.86 metre.

2 pilot tarafından yönetilen kokpitin arkasında, VIP konfigürasyonda 9 yolcu taşınabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara Haymana’da düşen uçakta kim vardı? Libya heyetini taşıyan uçak neden düştü?
ETİKETLER
#uçak kazası
#libya
#esenboga havalimanı
#Ankara
#Falcon 50
#General Muhammed Ali Ahmed Al-haddad
#Haymana
#Gündem
