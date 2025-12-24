Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü

Kategoriler
Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile bağlantı kesildi.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı.
Libya Başbakanı Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaza haberi sonrası, kazaya karışan hava aracının teknik detayları merak edildi.
Fransa merkezli Dassault Aviation firması tarafından üretilen uçak, 3 adet Garrett TFE731-3-1C turbofan motorundan güç alıyor.
Uçak, saatte 880 kilometre azami hıza ulaşabilirken, seyir hızı ise 797 km/saat.
Tam depo ile 6.480 kilometre yol gidebiliyor.
Yaklaşık 18.5 metre uzunluğa sahip olan uçağın kanat açıklığı ise 18.86 metre.
2 pilot tarafından yönetilen kokpitin arkasında, VIP konfigürasyonda 9 yolcu taşınabiliyor.