TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
14°
Gündem
Evlilik teklifini reddeden adama kurşun yağdırdı! Alışveriş yaparken yakalanan kadın, "Ölmedi" diyerek ağladı

Kayseri'de bir kadın, parkta karşılaştığı eski komşusuna kurşun yağdırdı. Olayın ardından tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan kadın, "ölmedi" diyerek ağlamaya başladı. Kadının makmedeki savunması şoke etti. Kadın, "Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp bana verdi ve 'vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum" sözleriyle kendini savundu.

Evlilik teklifini reddeden adama kurşun yağdırdı! Alışveriş yaparken yakalanan kadın,
IHA
24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 16:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda; eski komşu oldukları öğrenilen F.A. (55) ile S.S. arasında çıkan tartışmada kan aktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. yanındaki tabanca ile F.A.'ya kurşun yağdırdı.

SALDIRGAN KADIN KAYIPLARA KARIŞTI

Silah seslerine duyan vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen F.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli da olay yerinden kaçtı.

Evlilik teklifini reddeden adama kurşun yağdırdı! Alışveriş yaparken yakalanan kadın, "Ölmedi" diyerek ağladı

YAKALANINCA "ÖLMEDİ" DİYE AĞLADI

Saldırı sonrası kadının peşine düşen polis ekipleri şüpheli S.S.'yi aleti tabanca ile olay yeri yakınlarında bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakaladı. Şüpheli S.S. polis otosuna bindirilirken ‘ölmedi' diyerek ağladı.

"EVLENME TEKLİFİ ETTİM, REDDETTİ"

Tutuklu sanık S.S. çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmada, F.A.ya para verdiğini belirterek, "Parkta karşılaştık. Evlenmek istediği söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp, bana verdi. ‘Vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum" dediği öğrenildi.

Evlilik teklifini reddeden adama kurşun yağdırdı! Alışveriş yaparken yakalanan kadın, "Ölmedi" diyerek ağladı

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK: "ŞEREFSİZ" DİYE BAĞIRDI

S.S.’nin savunmasının ardından mahkeme heyeti F.A.’yı dinlemeye başlayınca, S.S. F.A.’nın yalan söylediğini belirterek tepki gösterdi. Mahkeme heyetinin uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren S.S., salon dışına çıkartılırken F.A.’ya ‘Şerefsiz’ diyerek hakaret etti.

S.S.’nin duruşma salonu dışına çıkartılmasının ardından ifadesine devam eden F.A. sanığın yalan söylediğini, aralarında ilişki yaşanmadığını belirterek, S.S.’yi yönetici olduğu binada 6 ay eşiyle oturduğunu, buradan tanıdığını söyledi.

Evlilik teklifini reddeden adama kurşun yağdırdı! Alışveriş yaparken yakalanan kadın, "Ölmedi" diyerek ağladı

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE 4 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Taşındıktan 1,5 yıl sonra kadının yanın geldiğini aktaran F.A., "Ben ekmek almaya gidiyordum. Parkta karşılaştık. Eşinden ayrılmış, benden 15 bin lira istedi. Yardımcı olamayacağımı söyleyip, arkamı döndüm gidiyordum. 4 el silah sesi duydum. Omuzumdan vurdu. Sonra kontrolsüz bir şekilde ateş etmeye devam etti. Kolumda yüzde 40 güç kaybı oldu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

F.A.’nın ifadesinin ardından S.S. yeniden salona alındı. F.A.’nın avukatı S.S.’nin cezaevinden de mektup yazarak müvekkilini tehdit ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi. F.A.’nın vurulmasının ardından polis ve ambulansa haber veren tanığı dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

#Kadın
#kayseri
#silahlı saldırı
#suç
#Cinayet Denemesi
#Komşuluk Sorunu
#Gündem
TGRT Haber
