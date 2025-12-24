Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bruce Willis’in beyni "klinik araştırmalar" için bağışlanacak

Zor Ölüm film serisiyle dünya çapında üne kavuşan Bruce Willis, yıllardır frontotemporal demans hastalığıyla mücadele ediyor.

Bruce Willis’in beyni
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 16:07

Zor Ölüm, Altıncı His, 5. Güç, Öldürme Arzusu gibi sayısız filmde rol alan Bruce Willis, uzun süredir frontotemporal hastalığıyla mücadele ediyor. Ailesi sık sık Bruce Willis’in son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaşırken oyuncunun beynini "klinik araştırmalar" için bağışlama kararı aldıklarını da belirttiler

BRUCE WILLIS'IN BEYNİ BAĞIŞLANACAK

Amerikan film endüstrisinin merkezi ’da aksiyon filmleriyle tanınan ve Die Hard (Zor Ölüm) serisiyle dünya çapında ün kazanan yıldız isim Bruce Willis, demans hastalığı ile mücadele ediyor.

Bruce Willis’in beyni "klinik araştırmalar" için bağışlanacak

Ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, 2022 yılında frontotemporal demans teşhisi konulan oyuncunun beynini klinik araştırmalarda kullanılması için bağışlama kararı aldıklarını açıkladı. Emma Heming Willis yaptığı açıklamada, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" dedi.

Bruce Willis’in beyni "klinik araştırmalar" için bağışlanacak

DEMANS NEDİR?

Frontotemporal demans, beyin hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğramasına neden olan; kişilik değişiklikleri, takıntılı davranışlar ve konuşma bozukluklarıyla seyreden bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Üç yıl önce hastalık teşhisi konulan Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun şu anda 24 saat profesyonel bakım altında olduğu, eşi ve kızlarından ayrı yaşadığı belirtiliyor. Ünlü oyuncunun, bir zamanlar aktör olduğunu dahi bilmediği ifade ediliyor.

ETİKETLER
#demans
#hollywood
#Bruce Willis
#Frontotemporal Demans
#Beyin Bağışı
#Aksiyon Filmi
#Magazin
