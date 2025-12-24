Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

Altın fiyatları küresel bazda rekor seviyelerde seyrederken Türkiye’de de hem gram hem çeyrek altın fiyatları tarihi zirveye oturdu. Altın fiyatları serbest piyasada farklı rakamlarla işlem görüyor.

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabında "Gram altının rekoru Ekim’de 6.304 lira idi (fiziki altın) Bugün 6.343 lira ile tüm zamanların rekorunu test etmiş oldu" diyerek kuyumcularda gram altının 6,343 liradan işlem gördüğünü açıkladı.

Ons altın ise 46 yıl sonra en yüksek seviyeyi görerek 4,521 dolar seviyesine oturdu.

Yatırım planı olmamakla birlikte Memiş, kendi yatırım hesabında altın sertifikasını, gümüş, ons ve gram altını pahalı bulduğunu, dolar, Euro ve bitcoin için ise yatırım yapılabilir seviyelerde olduğuna işaret etti. Memiş, fiziki altın fiyatlarındaki uçurum için ise "Geçen hafta fiziki altında 400 $ gerileyen işçilik farkı bu hafta 1.900 dolara çıktı" dedi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki sert yükselişi değerlendiren Memiş, 2025 yılı boyunca fiyatları yukarı taşıyan birçok unsur olduğunu belirtti. ABD–Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin altını desteklediğini söyledi.

2026 YILINDA ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Memiş, yukarı yönlü trendin 2026 yılının ilk yarısına kadar devam edebileceğini belirterek, "Mevcut ekonomik koşullarda 8 bin liralık gram altın seviyeleri sürpriz olmaz" dedi.