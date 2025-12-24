Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

Altın fiyatları hem küresel hem yurt içinde rekor seviyelere ulaştı. Finans Analisti İslam Memiş, kuyumcularda fiziki gram altının 6.343 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı ve 2026 yılına ilişkin kritik bilgiler verdi.. İşte o rakamlar...

Bengü Sarıkuş
24.12.2025
24.12.2025
küresel bazda rekor seviyelerde seyrederken Türkiye’de de hem gram hem fiyatları tarihi zirveye oturdu. Altın fiyatları serbest piyasada farklı rakamlarla işlem görüyor.

Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

Finans Analisti , sosyal medya hesabında "Gram altının rekoru Ekim’de 6.304 lira idi (fiziki ) Bugün 6.343 lira ile tüm zamanların rekorunu test etmiş oldu" diyerek kuyumcularda gram altının 6,343 liradan işlem gördüğünü açıkladı.

Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

Ons altın ise 46 yıl sonra en yüksek seviyeyi görerek 4,521 dolar seviyesine oturdu.

Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

planı olmamakla birlikte Memiş, kendi yatırım hesabında altın sertifikasını, gümüş, ons ve gram altını pahalı bulduğunu, dolar, Euro ve bitcoin için ise yatırım yapılabilir seviyelerde olduğuna işaret etti. Memiş, fiziki altın fiyatlarındaki uçurum için ise "Geçen hafta fiziki altında 400 $ gerileyen işçilik farkı bu hafta 1.900 dolara çıktı" dedi.

Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki sert yükselişi değerlendiren Memiş, 2025 yılı boyunca fiyatları yukarı taşıyan birçok unsur olduğunu belirtti. ABD–Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin altını desteklediğini söyledi.

Kuyumcularda altın fırtınası! İslam Memiş fiziki altın için yeni rekoru açıkladı

2026 YILINDA ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Memiş, yukarı yönlü trendin 2026 yılının ilk yarısına kadar devam edebileceğini belirterek, "Mevcut ekonomik koşullarda 8 bin liralık seviyeleri sürpriz olmaz" dedi.

ETİKETLER
#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#islam memiş
#yatırım
#Finans Piyasaları
#Ekonomi
