En düşük emekli maaşı için kritik tahmin! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Asgari ücret zammı belli oldu. Gözler diğer kalemlere çevrildi. Milyonlarca emekli, 2026 yılında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin kritik açıklamada bulundu.
Özgür Erdursun, enflasyon oranına dikkat çekerek “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5 – yüzde 12,7, maksimum yüzde 13 olur”
Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade eden Erdursun, beklentilerin çok daha yüksek olmaması gerektiğini vurguladı.
Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının daha yüksek olacağını belirten Erdursun, bu grupta yüzde 18,7 ila yüzde 19 arasında bir artışın gündemde olduğunu söyledi.
Erdursun açıklamasında, ekonomik ve siyasi dengeye de dikkat çekti. Hükümetin hem enflasyonla mücadele ettiğini hem de sosyal dengeyi gözetmek zorunda olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ülkemizde ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı gerçeği var. Emekliler ve asgari ücretliler açısından dengeli bir politika izlenmesi gerekiyor. Hükümet bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken, diğer yandan da kendi içinde çelişkiye düşmemeli.”
Özgür Erdursun’un açıklamaları, 2026 emekli maaş zamlarıyla ilgili beklentileri daha net hale getirirken, kesin rakamlar için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri ve hükümetten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.