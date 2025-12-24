En düşük emekli maaşı için kritik tahmin! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

SOSYAL DENGE ÇAĞRISI

Erdursun açıklamasında, ekonomik ve siyasi dengeye de dikkat çekti. Hükümetin hem enflasyonla mücadele ettiğini hem de sosyal dengeyi gözetmek zorunda olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı gerçeği var. Emekliler ve asgari ücretliler açısından dengeli bir politika izlenmesi gerekiyor. Hükümet bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken, diğer yandan da kendi içinde çelişkiye düşmemeli.”

