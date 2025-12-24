Menü Kapat
14°
 Berrak Arıcan Baş

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yapmaya devam ediyor: C-17 uçağı en az 16 kere uçtu

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim tırmanırken Washington yönetiminin askeri yığınaklarına devam ettiği ortaya çıktı. ABD'nin askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kere Karayipler bölgesine gönderdiği öne sürüldü.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yapmaya devam ediyor: C-17 uçağı en az 16 kere uçtu
Başkanı 'ın 'ya yönelik tehditleri devam ederken bir yandan da bölgesine askeri yığınak sürüyor. New York Times (NYT) tarafından incelenen uçuş verilerine göre, askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kere Karayipler bölgesine gönderildi.

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yapmaya devam ediyor: C-17 uçağı en az 16 kere uçtu

GERÇEK UÇUŞ SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan en az 10 CV-22 uçağının, pazartesi gecesi New Mexico'daki Cannon Hava Kuvvetleri Üssü'nden bölgeye uçtuğunu aktardı.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yapmaya devam ediyor: C-17 uçağı en az 16 kere uçtu

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Venezuela'ya karşı sert politika benimsiyor, Venezuela yönetimini ve ülkedeki birçok grubu "terörist" olarak niteliyor.

Venezuela'dan gelen petrol gemilerinin bazılarına el koyan ABD yönetimi, bu gemilere "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle çoğunlukla müdahalede bulunduklarını belirtiyor.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yapmaya devam ediyor: C-17 uçağı en az 16 kere uçtu

Söz konusu el koymalardan sonuncusu, 16 Aralık'ta meydana gelmiş, Trump "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

