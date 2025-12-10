Menü Kapat
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Venezuela hava sahası kırmızı alarmda! ABD savaş uçakları harekete geçti

ABD'ye ait iki savaş uçağı Venezuela hava sahası yakınlarında görüldü. Uçaklar uluslararası kurallara uygun bir şekilde uçuş gerçekleştirirken, yapılan bu uçuşun "rutin eğitim uçuşu" olduğu belirtildi.

Venezuela hava sahası kırmızı alarmda! ABD savaş uçakları harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 09:43

ve arasında tansiyon yükselmeye devam ederken, ABD'ye ait Güney Amerika ülkesinin hava sahası yakınlarında görüldü.

Uçuş takip verilerine göre, iki adet ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçtu.

Venezuela hava sahası kırmızı alarmda! ABD savaş uçakları harekete geçti

"RUTİN EĞİTİM UÇUŞU"

Konuyla alakalı isminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD savunma yetkilisi, iki F/A-18'in bölgede "rutin eğitim uçuşu" gerçekleştrdiğini ifade etti.

Yetkili, uçakların uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığını ve görevin herhangi bir provokatif amaç taşımadığını söyledi.

