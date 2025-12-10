Venezuela hava sahası kırmızı alarmda! ABD savaş uçakları harekete geçti

ABD ve Venezuela arasında tansiyon yükselmeye devam ederken, ABD'ye ait savaş uçakları Güney Amerika ülkesinin hava sahası yakınlarında görüldü.

Uçuş takip verilerine göre, iki adet ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçtu.

"RUTİN EĞİTİM UÇUŞU"

Konuyla alakalı isminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD savunma yetkilisi, iki F/A-18'in bölgede "rutin eğitim uçuşu" gerçekleştrdiğini ifade etti.

Yetkili, uçakların uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığını ve görevin herhangi bir provokatif amaç taşımadığını söyledi.