12°
En fazla savaş uçağı olan ülkeler sıralandı: En güçlü hava kuvvetleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Aralık 07, 2025 10:35
1
En fazla savaş uçağı olan ülkeler

Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası platformlarda dikkat çekiyor. Özellikle hava kuvvetleri açısından kritik hamleler yapılırken, milli muharip uçağı TF-Kaan 5. Nesil projeleri büyük ses getirdi. Tüm bu gelişmelerle Türkiye savaş uçağı teknolojilerinde devler ligine adını yazdırdı. Ar-Ge çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde en fazla savaş uçağına sahip ülkeler sıralandı. Bu kapsamda Türkiye’nin en güçlü hava kuvvetleri arasındaki sıralaması da belli oldu…

2

Savaş uçağı teknolojilerine sahip olan ülkeler küresel çapta büyük bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Envanterdeki savaş uçağı sayısı arttıkça ülkenin savunmasına ilişkin açıklar da kapanmış sayılıyor. Türkiye, yıllardır yaptığı çalışmalarla savunmada dışa bağımlılığın önüne geçecek projelere imza attı. Yerli ve milli muharip uçağı TF-Kaan 5. Nesil projeleri ile uluslararası ilişkilerde kuvvetli bir konuma yerleşti. 2025 yılı sona ererken yayınlanan “En fazla savaş uçağına sahip olan ülkeler” sıralaması ise Türkiye’nin en güçlü hava kuvvetleri arasındaki yerini gözler önüne serdi...

İşte Dünyanın en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri ve Türkiye’nin sıralaması…

3

HİÇ SAVAŞ UÇAĞI OLMAYAN ÜLKELER

  • Arnavutluk
  • Belize
  • Benin
  • Butan
  • Bolivya
  • Bosna Hersek
  • Burkina Faso

4

EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI OLAN ÜLKELER SIRALAMASI

  • Eritre: 1
  • Demokratik Kongo: 1
  • Güney Afrika: 2
  • Slovakya: 2
  • Kongo Cumhuriyeti: 2

5

  • Meksika: 3
  • Honduras:4
  • Ermenistan: 4
  • Sri Lanka: 5
  • Uganda: 6

6

  • Gabon:6
  • Mozambik:8
  • Mali:9
  • Tunus: 10
  • Libya: 10

7

  • Hırvatistan: 10
  • Bulgaristan: 10
  • Sırbistan:11
  • Namibya: 11
  • Küba: 11

8

  • Botsvana: 11
  • Macaristan: 12
  • Çekya: 12
  • Azerbaycan: 12
  • Zimbabve: 13

9

  • Tanzanya: 14
  • Nijerya: 14
  • Peru: 15
  • Avusturya: 15
  • Kolombiya: 16

10

  • Kenya: 17
  • Romanya: 21
  • Arjantin: 23
  • Türkmenistan: 24
  • Bahreyn: 24

11

  • Avustralya: 24
  • Etiyopya: 25
  • Malezya: 26
  • Irak: 26
  • Yemen: 27

12

  • Portekiz: 28
  • Umman: 29
  • Venezuela: 30
  • Danimarka: 31
  • Hollanda: 32

13

  • Belarus: 36
  • Sudan: 37
  • Vietnam: 41
  • Endonezya: 41
  • Bangladeş: 42

14

  • İsviçre: 43
  • Kuveyt: 43
  • Brezilya: 43
  • Belçika: 43
  • Ürdün: 44

15

  • Şili: 45
  • Finlandiya: 54
  • Özbekistan: 58
  • Myanmar: 58
  • Polonya: 59

16

  • Kazakistan: 63
  • Kanada: 66
  • Ukrayna: 70
  • İsveç: 71
  • Angola:71

17

  • Tayland: 72
  • Fas: 83
  • İtalya: 89
  • BAE: 99
  • Singapur: 100

18

  • Katar: 102
  • Cezayir: 102
  • Suriye: 104
  • Birleşik Krallık: 113
  • Almanya: 129

19

  • İspanya: 137
  • Yunanistan: 178
  • İran: 188
  • Türkiye:201
  • Japonya: 217

20

  • Fransa: 226
  • Mısır: 238
  • İsrail: 240
  • Suudi Arabistan: 283
  • Tayvan: 285

21

  • Güney Kore: 315
  • Pakistan: 328
  • Kuzey Kore: 368

22

  • Hindistan: 513
  • Rusya: 833
  • Çin: 1212

23

  • ABD: 1790

