En fazla savaş uçağı olan ülkeler sıralandı: En güçlü hava kuvvetleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Savaş uçağı teknolojilerine sahip olan ülkeler küresel çapta büyük bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Envanterdeki savaş uçağı sayısı arttıkça ülkenin savunmasına ilişkin açıklar da kapanmış sayılıyor. Türkiye, yıllardır yaptığı çalışmalarla savunmada dışa bağımlılığın önüne geçecek projelere imza attı. Yerli ve milli muharip uçağı TF-Kaan 5. Nesil projeleri ile uluslararası ilişkilerde kuvvetli bir konuma yerleşti. 2025 yılı sona ererken yayınlanan “En fazla savaş uçağına sahip olan ülkeler” sıralaması ise Türkiye’nin en güçlü hava kuvvetleri arasındaki yerini gözler önüne serdi...

İşte Dünyanın en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri ve Türkiye’nin sıralaması…