ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in uçağı irtifa kaybetti, acil iniş yaptı

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den ABD'ye dönerken uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Hegseth’i taşıyan uçağın ön camında ABD’ye dönüş yolunda çatlak meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, uçağın Birleşik Krallık’a acil iniş gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Uçak, standart prosedürlere göre iniş yaptı ve Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkes güvende" denildi.

Hegseth daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Göreve devam" ifadelerini kullandı.

https://x.com/PeteHegseth/status/1978527712764363087

UÇAK İRTİFA KAYBETTİ

Uçakta yapılan incelemeler sonucu, İrlanda’nın güney batısında uçuşu sırasında irtifa kaybetmeye başladığı tespit edildi. Daha sonra 10 bin fit irtifaya düştükten sonra doğuya yönelen uçak için genel bir acil durum sinyali verildiği bildirildi.

Öte yandan şubat ayında da Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu taşıyan uçak kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle geri dönmüştü.