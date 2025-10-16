Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in uçağı irtifa kaybetti, acil iniş yaptı

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in uçağı Brüksel'den dönüş sırasında Birleşik Krallık'a acil iniş yaptı. Savaş Bakanı Hegseth'in bulunduğu uçağın ön camında çatlak meydana geldiği bildirildi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in uçağı irtifa kaybetti, acil iniş yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
10:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
10:52

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti ’den ABD'ye dönerken uçağı yapmak zorunda kaldı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in uçağı irtifa kaybetti, acil iniş yaptı

Hegseth’i taşıyan uçağın ön camında ABD’ye dönüş yolunda çatlak meydana geldi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, uçağın Birleşik Krallık’a acil iniş gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Uçak, standart prosedürlere göre iniş yaptı ve Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkes güvende" denildi.

Hegseth daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Göreve devam" ifadelerini kullandı.

https://x.com/PeteHegseth/status/1978527712764363087

UÇAK İRTİFA KAYBETTİ

Uçakta yapılan incelemeler sonucu, İrlanda’nın güney batısında uçuşu sırasında irtifa kaybetmeye başladığı tespit edildi. Daha sonra 10 bin fit irtifaya düştükten sonra doğuya yönelen uçak için genel bir acil durum sinyali verildiği bildirildi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in uçağı irtifa kaybetti, acil iniş yaptı

Öte yandan şubat ayında da Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu taşıyan uçak kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle geri dönmüştü.

ETİKETLER
#nato
#abd savunma bakanlığı
#brüksel
#acil iniş
#Pete Hegseth
#Uçak Çatlak
#Dünya
