TGRT Haber
16°
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten Rusya’ya sert uyarı: Bedel ödetmek zorunda kalacağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki toplantıda Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşı sürdürmeleri durumunda ABD ve müttefiklerinin "bedel ödetmek zorunda kalacakları" uyarısını iletti. Hegseth, ABD Savaş Bakanlığı’nın bu adıma hazır olduğunu bildirirken, Rusya'ya "trajik savaşı sona erdirme" ve "barış masasına gelme" çağrısı yaptı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 20:44

Bakanı Pete Hegseth, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Savunma Temas Grubu Toplantısı’nda konuştu. Hegseth, ’ya Ukrayna ile savaşa devam etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin "bedel ödetmek" zorunda kalacakları uyarısında bulunarak, "Bu adımı atmamız gerekirse, ABD Bakanlığı sadece ABD'nin üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

"SAVAŞI SONA ERDİRME ZAMANI"

Rusya’ya çağrısında bulunan Hegseth, "Şimdi bu trajik savaşı sona erdirme, gereksiz yere kan dökülmesini durdurma ve barış masasına gelme zamanıdır. Bu, Başkan Trump'ın görev süresi içinde başlayan bir savaş değil, ancak onun görev süresi içinde sona erecek" dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Rusya'ya sert uyarı: Bedel ödetmek zorunda kalacağız

müttefiklerine PURL (Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi) kapsamında Ukrayna için ABD silahı alımlarına yönelik harcamaları artırma çağrısında bulunan Hegseth, "Güçlü olduğunuzda barış elde edersiniz. Sert sözler kullanarak veya parmağınızı sallayarak değil, düşmanlarınızın saygı duyduğu güçlü ve gerçek yeteneklere sahip olduğunuzda barış elde edersiniz. Bugünkü beklentimiz, daha fazla ülkenin daha fazla bağış, Ukrayna'ya yardım sağlamak için daha fazla satın alım yapması ve bu çatışmayı barışçıl bir şekilde sona erdirmek" dedi.

TGRT Haber
