İsrail'in Filistinlileri öldürmek için yeni bahanesi: Sarı hat!

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen ölüm saçmaya devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Filistinliler "sarı hat"tı geçtiği iddiasıyla hedef alındı.

Haberde, Filistinlilerin Gazze'de İsrail tarafından Hamas'a karşı desteklenen çetelere doğru yaklaştığı, bu nedenle hava saldırısına uğradığı ve 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay Gazze kentinin doğusunda Şucaiyye'de meydana geldi.

DÜN 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Dün de aynı bölgede Filistinliler hedef alınmış, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu evlerine dönmeye çalışan 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrailli bir güvenlik kaynağının, İsrail ordusunun Hamas’a karşı desteklediği çetelerin, sarı hattın İsrail kontrolündeki tarafına geçmesine izin verdiğine yönelik ifadeleri aktarıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun talimatlara uygun şekilde hareket ettiğini savundu.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazla bir alanda İsrail ordusunun talimatları uyguladığını öne sürdü.

"Her ihlale anında tepki verilecektir." tehdidinde bulunan Katz, sarı hattı geçmeye çalışan Filistinlilerin dün hedef alındığını bir kez daha doğruladı.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.