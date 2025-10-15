İsrail'den Gazze’ye İHA’lı saldırı! Ölüler var

Gazze şehrinde yer alan Baptist Hastanesi'ndeki (Al Ahli Arab Hastanesi) Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze'de bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise Filistinlilerin ateşkes kararı kapsamında İsrail ordusunun geri çekildiği Sarı Hat’taki konuşlu askerlere yaklaştığı ileri sürülerek, "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" ve İsrail kuvvetlerinin bunun üzerine ateş açtığı aktarıldı.

İSRAİL, ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistinli kaynaklar ayrıca, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelerde evlere baskın düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Fakhari bölgesinde düzenlediği baskınlarda 9, Refah kentinin kuzeydoğusundaki El-Nasr Mahallesi’nde düzenlediği baskınlarda ise 15 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

ATEŞKESE RAĞMEN KATLİAMLAR DEVAM EDİYOR

İsrail’in devam eden ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında dün 9 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.