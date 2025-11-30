İsrail'den Hizbullah'a son uyarı: 'Silahsızlanın yoksa büyük savaş başlıyor' planı masada

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun aktardığına göre, İsrail ordusu komuta kademesi, Tel Aviv yönetimine önemli bir plan sundu. Planda, Lübnan’a yönelik saldırıların yoğunlaştırılması ve genişletilmesine ilişkin stratejiler yer alıyor.

BEYRUT YÖNETİMİNE ABD ARACILIĞIYLA SERT MESAJ VERİLDİ

Ordu kurmaylarının, bu kapsamlı planı Başbakan Binyamin Netanyahu ile çok sayıda bakan ve güvenlik yetkilisinin katıldığı özel bir toplantıda sunduğu belirtildi. Planda, "Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ilerleme kaydedilmemesi halinde Lübnan'a saldırıların yoğunlaştırılması" seçeneği öne çıkıyor.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in ABD aracılığıyla Beyrut yönetimine, Hizbullah silahsızlandırılmazsa ateşkese rağmen saldırıları genişletecekleri yönünde güçlü bir tehdit mesajı ilettiğini iddia etti. Bu mesajın ardından Lübnan ordusunun, silahsızlandırma çabalarını göstermek amacıyla Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünellerde gazetecilere basın turu düzenlediği savunuldu.

ATEŞKES İHLALLERİNDE YÜZLERCE ÖLÜ VAR

İsrail'in 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen saldırılarına ve Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutmaya devam ettiği bildiriliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin başladığı 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki saldırılarda 335 kişi hayatını kaybetti, 973 kişi ise yaralandı.