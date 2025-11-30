Gelinini öldüren kayınpeder cezaevinde intihar etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde yaklaşık 40 gün önce aile içi tartışma sonrası cinayet işlenmişti. Hüseyin Derin (71) isimli şahıs, oğlundan boşanmasına rağmen aynı evde kalmaya devam eden gelini Gönül Karakök’ü öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Derin, Karabük’teki T tipi cezaevine gönderilmişti.

EŞOFMAN İPİYLE YAŞAMINA SON VERDİ

Cezaevinde kalan yaşlı adam, banyoya girdikten sonra kendisinden haber alınamayınca arkadaşları tarafından merak edildi. Banyoya giren arkadaşları, Derin’i asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 71 yaşındaki Hüseyin Derin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Derin’in eşofman ipiyle intihar ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.