Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Böcek ailesi yitmişti! Çorum'da apartman ilaçlaması çok sayıda kişiyi zehirledi

Çorum'da tahtakurularının bastığı bir evde ilaçlama yapılmasının ardından aynı apartmanda yaşayan 5'i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlaçlama sonrası eve girilmemesi uyarısı yapıldığı ancak ilaçlamayı yaptıranların bu durumu komşularına söylemediği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 01:02

İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne neden olan faciasının benzeri bu kez 'da yaşandı. Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'nde üzerindeki apartmanın 2. katındaki ev, yayılan tahtakurusu sebebiyle, gün içerisinde bir firmaya ilaçlattı.

İlaçlamanın ardından firma yetkilerinin yaklaşık 24 saat sonra eve girilmesi gerektiğini söylemesi üzerine evde yaşayan aile köydeki evlerine gitti.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde, ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 7 kişi belirtileri göstermeye başladı.

Böcek ailesi yitmişti! Çorum'da apartman ilaçlaması çok sayıda kişiyi zehirledi

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine apartmana sağlık, polis, ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, hastanede müşahade altına alındı.

Böcek ailesi yitmişti! Çorum'da apartman ilaçlaması çok sayıda kişiyi zehirledi

AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise ihtimal bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıya apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Böcek ailesi yitmişti! Çorum'da apartman ilaçlaması çok sayıda kişiyi zehirledi

"FİRMA 2 GÜN KAPALI KALSIN DİYOR AMA BİZİM HABERİMİZ YOK"

Yaşanan olayda ailesinin de etkilendiğini dile getiren apartman sakilerinden Abdulkadir Kılıç, "Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlar da ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlara da köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz.

"APARTMANI TAMAMEN BOŞALTTILAR"

Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etkileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böcek ailesinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta
ETİKETLER
#afad
#hastane
#zehirlenme
#çorum
#ilaçlama
#Tahtakurusu
#Polse Incelenmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.