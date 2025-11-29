Böcek ailesi yitmişti! Çorum'da apartman ilaçlaması çok sayıda kişiyi zehirledi

İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaçlama faciasının benzeri bu kez Çorum'da yaşandı. Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'nde üzerindeki apartmanın 2. katındaki ev, yayılan tahtakurusu sebebiyle, gün içerisinde bir firmaya ilaçlattı.

İlaçlamanın ardından firma yetkilerinin yaklaşık 24 saat sonra eve girilmesi gerektiğini söylemesi üzerine evde yaşayan aile köydeki evlerine gitti.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde, ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 7 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine apartmana sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, hastanede müşahade altına alındı.

AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise ihtimal bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıya apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"FİRMA 2 GÜN KAPALI KALSIN DİYOR AMA BİZİM HABERİMİZ YOK"

Yaşanan olayda ailesinin de etkilendiğini dile getiren apartman sakilerinden Abdulkadir Kılıç, "Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlar da ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlara da köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz.

"APARTMANI TAMAMEN BOŞALTTILAR"

Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etkileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede" dedi.