Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta

Adli Tıp Kurumu, Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme belirtileri göstererek kaldırıkları otelde hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili raporu savcılığa gönderdi.

ÖLÜM NEDENİ BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girdi.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi.