TGRT Haber
17°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta

Böcek ailesinin ölüm nedeni netleşti. Adli Tıp Kurumu kesin ölüm raporunu savcılığa gönderdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
18:48
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
19:46

Adli Tıp Kurumu, Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve 'te kaldıkları otelde belirtileri göstererek kaldırıkları otelde hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili raporu savcılığa gönderdi.

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta

ÖLÜM NEDENİ BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girdi.

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi.

ETİKETLER
#istanbul
#fatih
#zehirlenme
#ölümler
#Adli Tıp Raporu
#Böcek Ilacı
#Gündem
