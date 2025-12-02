Dünya Engelliler Günü’nde engelli memurlara tatil mi?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne kısa süre kalmasıyla beraber memurlara tatil olup olmayacağı araştırıldı.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ MEMURLARA TATİL Mİ?

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesinde yer alan açıklama şöyle:

"Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır."

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ 3 ARALIK İDARİ TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurların gündeminde olan konu ile ilgili bilgi, Başbakanlık (Mülga) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 03 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Genelgesi ile belli oldu. İlgili Genelge'nin 3. maddesi uyarınca, "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır." hükmü bulunuyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAFTASI PROGRAMI

10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,

11 Mayıs Görme Engelliler Günü,

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,

13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,

16 Mayıs Engelliler Haftası Genel Değerlendirme