Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa ve uzun mesajlar

3 Aralık Engelliler Günü'ne kısa süre kalmasıyla beraber en anlamlı, kısa ve uzun mesajlar da ilgi çekti. Sevdiklerimize göndermek üzere en özel 3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa ve uzun mesajlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 09:44

Engelli vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için kutlanan özel gün bu sene çarşamba gününe denk geliyor.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Engeller, kalbin gücü karşısında anlamını yitirir.

Gerçek engel, sevgisiz ve anlayışsız kalplerdedir.

Her birey toplumun eşsiz ve değerli bir parçasıdır.

Farkındalık, bir günü değil tüm hayatı güzelleştirir.

Engeller değil, önyargılar aşılması gereken duvarlardır.

3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa ve uzun mesajlar

Birlik oldukça her yol daha kolay yürünür.

Erişilebilir bir dünya, herkes için daha yaşanabilir bir dünyadır.

Sevgi, anlayış ve hoşgörü tüm engelleri kaldırır.

Hayat, farklılıklarımızla daha renkli ve daha anlamlıdır.

En büyük destek, empatiyle atılan bir adımdır.

Engelli bireylerin haklarına saygı, toplumun olgunluk ölçüsüdür.

Fark etmek yetmez, harekete geçmek gerekir.

Her birey eşit yaşam hakkına ve fırsata sahiptir.

Engeller düşüncelerde başlar, bilinçle yok olur.

Asıl güç, zorluklara rağmen yaşamaktan vazgeçmemektir.

Bir adım empati, bin adım farkındalık getirir.

İnsan, engeliyle değil karakteriyle değerlidir.

3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa ve uzun mesajlar

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI KISA VE ANLAMLI

Her insanın parlayacak bir ışığı vardır.

Toplumsal bilinç, en sağlam köprüdür.

Engel yoktur; yeterli destek, doğru anlayış ve güçlü irade vardır.

Birlikte yaşamak, birlikte anlamaya çalışmakla başlar.

Eşitlik, bir lütuf değil bir haktır.

En büyük eksiklik, sevgisizliktir.

Duyarlı toplumlar, güçlü toplumlar olur.

Farkındalık, kalpten başlayan bir yolculuktur.

Her bireyin potansiyeli keşfedilmeyi bekler.

Bir insanın değerini hiçbir engel azaltamaz.

Dayanışma, engelleri görünmez kılar.

Önyargıları yıkmak, engelleri kaldırmaktan daha zordur; ama mümkündür.

Her yaşam hikâyesi saygı, anlayış ve destekle güçlenir.

3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa ve uzun mesajlar

Engelli bireylerin sesi olmak değil, onlarla birlikte yürümek gerekir.

Yaşam, farklılıklarımıza rağmen değil; farklılıklarımız sayesinde güzeldir.

Toplumun gelişmişliği, kapsayıcılığıyla ölçülür.

Hedefimiz engelleri değil, fırsatları çoğaltmak olmalı.

Bir kişinin hayatına dokunmak, dünyayı değiştirmektir.

Engelleri aşmanın yolu, kalpten gelen destekten geçer.

Asıl özgürlüğü sağlayan, fiziksel güç değil zihinsel cesarettir.

Anlamak, anlatmaktan çok daha kıymetlidir.

Duygularımız, bizi birbirimize bağlayan en güçlü köprüdür.

Engelleri birlikte kaldırdığımızda toplum daha güçlü olur.

Gerçek fark, bakış açımızı değiştirdiğimizde oluşur.

Her birey eşsizdir ve saygıyı hak eder.

Katılım hakkı, herkes için evrenseldir.

Engelleri aşmanın yolu sabır, destek ve anlayıştır.

3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa ve uzun mesajlar

Toplumu değiştiren büyük adımlar değil, küçük ama samimi dokunuşlardır.

Birlikte yaşamı kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur.

Engelli bireylerin başarısı, toplumun desteğiyle büyür.

İnsan, kendi sınırlarını cesaretiyle aşar.

Hepimiz bir gün bir engelle sınanabiliriz; bu yüzden empati şarttır.

3 Aralık, farkındalık günü değil; farkında olma bilincinin başlangıcıdır.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.