Editor
Editor
 | Serhat Yıldız

Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 15:57

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AK Parti Kongre Merkezi’ndeki kütüphanede başlatılan "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncü konuğu oldu.

Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu!


Almanya’da doğup büyüdüğünü hatırlatan Özil, kurmanın ve bir arada olmanın önemini belirterek "Biz gurbetçi olarak bir bölgede yaşadığımız için daha çok birbirimize destek çıkmamız amacıyla işte bu aile yapısını koruduk, kültürümüzü koruduk, birbirimize saygı, sevgiyle baktık. Öyle yaşadık" ifadelerini kullandı. Erken yaşta aile kurmanın hayatında yaşadığı zorluklardan çıkardığı en büyük ders olduğuna dikkati çeken Özil, aile kurmanın ve baba olmanın önemini vurguladı.

"TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ KİŞİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Telefon rehberindeki en ünlü ismin kim olduğu sorusuna Özil, "Benim telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yalan" diye konuştu.

Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu!

"KÜÇÜKLÜĞÜMDE SÜPER LİG MAÇLARINI İZLERDİM"

Küçük yaşlardan itibaren Almanya’da Türk kahvehanelerinde maçlarını takip ettiğini aktaran Özil, "Futbol seyrettiğimde Zinedine Zidane’ı çok beğeniyordum. Çünkü çok rahat oynuyordu. Hiç baskı yoktu, top kaybetmiyordu. Ben dedim ki inşallah bir gün ben de böyle güzel oynarım dedim" ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu!

"FUTBOL KARİYERİM BİTMİŞ, KAVGA EDESİM YOK"

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Türkiye Milli Takımında oynamaması hakkında hiç açıklamada bulunmadığını dile getiren Özil, şöyle devam etti:
"Maalesef benimle alakalı çok kişi Türkiye'de bu konuyla alakalı konuşmalarını yaptı. Ben şöyle diyeyim, olan oldu. Allah nasip etti, Almanya ile Dünya Kupasını kazandım. Ama böyle geriye baktığımda da Türkiye Milli Takımında da oynasaydım nerelere gelirdim? Ne hissiyatlar yaşardım? Bunu açıkçası kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti. Ama her şeyde konuşulduğu gibi de olmadı o dönemde. Ben başka konulara da konuşmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok"

Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu!

"FUTBOLA DÖNME GİBİ BİR GAYEM YOK"

Futbola yeniden teknik direktör olarak dönme planının olduğu sorusuna Özil, "Şu an profesyonel hayata ve hatta futbola dönme gibi bir gayem yok. Dediğim gibi ben daha yeni MKYK üyesi oldum. Bu alanda da çok keyif alıyorum. Bu MKYK üyeliğim gençlerle sohbetime vesile oluyor. Yaptığım şeyden de çok keyif alıyorum. Ama benim kuracağım mesela şu an bir projem var İstanbul'da. İnşaatı başladı inşallah bir yıl sonra bitecek. Benim gayem daha çok genç nesillerin elinden tutmak. Futbol akademisi kuruyorum. Orada 11-18 yaşta çocuklar katılacak. Güzel bir sistem kurarak daha çok Türkiye'deki gençlerin elinden tutup dünyanın en büyük sahnelerine çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu!

"BU ACİZ DURUMU İNŞALLAH YENİ NESİLLER YAŞAMAZ"

’deki insani krizle alakalı özellikle Almanya’daki futbolcuların paylaşımı sonrası dışlandığını belirten Özil, "Benim inancım çok farklı olduğu için, ben Allah'a inandığım için yani her şeyi veren de o olduğu için, kariyerimde hiçbir zaman susmadım. Ben bu Gazze'den dolayı değil de Uygur Türkleri ya da dünyanın her yerinde zulüm oluyordu. Her zaman sesimi duyurmaya çalıştım Mesut olarak. Bazen hedeflerime ulaşabildim, sesimi duyurabildim. Bazen olmadı, gücüm yetmedi. Önemli olan burada insanlık görevimizi yapmamız. İşte bazen umutsuzluğa kapılabiliyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz, konuşuyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Ama bir türlü ulaşamıyoruz. Dediğim gibi inşallah bizler güçlü oluruz da bizim yaşadığımız bu aciz durumu inşallah yeni nesiller yaşamaz. Türkiye'yi inşallah daha güzel yerlere taşırlar" dedi.

