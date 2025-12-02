Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında Acun Ilıcalı'nın yıllar önce kendisine Yok Böyle Dans yarışması için teklifte bulunduğu söyleyerek, "Acun'un ben baş starıyım. Teklifi reddedince Acun'la aramda kan davası gibi bir durum oluştu" dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: ACUN ILICALI İLE ARAMDA KAN DAVASI VAR

Pembe Masa adlı programda konuşan Üşümezsoy "Acun'un ben baş starıyım. Daha önce 'Yok Böyle Dans' yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun'la aramda kan davası gibi bir durum var" dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: SURVIVOR BENİM İÇİN BASİT KALIR

Survivor'a katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Üşümezsoy "Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu" cevabını verdi.