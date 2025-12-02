Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında Acun Ilıcalı'nın yıllar önce yaptığı teklifle ilgili, "Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim" dedi. Acun Ilıcalı ile konuşmadıklarını belirten Üşümezsoy, "Acun'un ben baş starıyım. Teklifi reddedince Acun'la aramda kan davası gibi bir durum oluştu" dedi. Survivor'a katılıp katılmayacağı da sorulan Üşümezsoy verdiği cevapla güldürdü.

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 15:25

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında 'nın yıllar önce kendisine Yok Böyle Dans yarışması için teklifte bulunduğu söyleyerek, "Acun'un ben baş starıyım. Teklifi reddedince Acun'la aramda kan davası gibi bir durum oluştu" dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: ACUN ILICALI İLE ARAMDA KAN DAVASI VAR

Pembe Masa adlı programda konuşan Üşümezsoy "Acun'un ben baş starıyım. Daha önce 'Yok Böyle Dans' yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun'la aramda kan davası gibi bir durum var" dedi.

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: SURVIVOR BENİM İÇİN BASİT KALIR

Survivor'a katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Üşümezsoy "Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu" cevabını verdi.

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim
