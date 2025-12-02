Lvbel C5 ile Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın pozları sosyal medyanın diline düştü

'HAVHAVHAV' şarkısıyla popüler olan rapçi Lvbel C5 ile Danla Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Birçok kez ayrılıp yeniden barışan ikiliden ilk kez aşk pozu geldi.

LVBEL C5 İLE ECE KIRTANIR'IN AŞK POZUNA YORUM YAĞDI

Son dönemde Mustafa Sandal ile kavgayla eleştiri oklarının hedefi olan Lvbel C5, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Lvbel C5'in aylar önce Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Aylardır bir dargın bir barışık olan ikili, ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Lvbel C5 ile Ece Kırtanır'ın karesine "Biri duman karası biri saman sarısı", "Uyumlular mı değiller mi çözemedim" gibi yorumlar yapıldı.