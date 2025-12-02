Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Lvbel C5 ile Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın pozları sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz günlerde konser veren rapçi Lvbel C5'i dinlemeye fenomen Danla Biliç ve en yakın arkadaşı Ece Kırtanır gitti. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Lvbel C5 ile Ece Kırtanır'ın pozu ise sosyal medyanın diline düştü.

Lvbel C5 ile Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın pozları sosyal medyanın diline düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 11:32

'HAVHAVHAV' şarkısıyla popüler olan rapçi Lvbel C5 ile Danla Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın yaşadığı iddiaları geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Birçok kez ayrılıp yeniden barışan ikiliden ilk kez aşk pozu geldi.

LVBEL C5 İLE ECE KIRTANIR'IN AŞK POZUNA YORUM YAĞDI

Son dönemde Mustafa Sandal ile kavgayla eleştiri oklarının hedefi olan Lvbel C5, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Lvbel C5'in aylar önce Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Lvbel C5 ile Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın pozları sosyal medyanın diline düştü

Aylardır bir dargın bir barışık olan ikili, ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Lvbel C5 ile Ece Kırtanır'ın karesine "Biri duman karası biri saman sarısı", "Uyumlular mı değiller mi çözemedim" gibi yorumlar yapıldı.

Lvbel C5 ile Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın pozları sosyal medyanın diline düştü
