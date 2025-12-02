Rusya'da kral ilan edilen Burak Özçivit 20 milyon TL kazandı

Zoraki Koca, Baba Ocağı, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda ve son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, tek kişilik oyunuyla turneye çıkmaya hazırlanıyor. Özçivit önceki gün Rusya'daki etkinlikte bir sürprizle karşılaştı. Kral ilan edilen Burak Özçivit'in 20 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT KRAL SEÇİLDİ

Astrakhan şehrinde düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusu üzerine halk oylaması yapıldı. 3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.

Muhteşem Yüzyıl dizi müziğinin de çalındığı o anlarda Özçivit, şaşkınlığı yüzünden okundu. Kuruluş Osman dizisinden geçtiğimiz yaz ayrılan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Malkoçoğlu Bali Bey rolünü oynamıştı. Burak Özçivit'in bu etkinlikten 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.