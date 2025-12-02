Menü Kapat
Canlı Yayın
Rusya'da kral ilan edilen Burak Özçivit 20 milyon TL kazandı

Son olarak Kuruluş Osman dizisinden ayrılarak tek kişilik tiyatro oyunu sergileyecek olan Burak Özçivit, önceki gün Rusya'nın Astrakhan şehrinde bir etkinliğe katıldı. 2 binden fazla oy alan Burak Özçivit kral ilan edildi. Özçivit'in bu etkinlikten 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Rusya'da kral ilan edilen Burak Özçivit 20 milyon TL kazandı
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 10:19

Zoraki Koca, Baba Ocağı, , Kara Sevda ve son olarak dizisinde rol alan , tek kişilik oyunuyla turneye çıkmaya hazırlanıyor. Özçivit önceki gün 'daki etkinlikte bir sürprizle karşılaştı. Kral ilan edilen Burak Özçivit'in 20 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT KRAL SEÇİLDİ

Astrakhan şehrinde düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusu üzerine halk oylaması yapıldı. 3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.

Rusya'da kral ilan edilen Burak Özçivit 20 milyon TL kazandı

Muhteşem Yüzyıl dizi müziğinin de çalındığı o anlarda Özçivit, şaşkınlığı yüzünden okundu. Kuruluş Osman dizisinden geçtiğimiz yaz ayrılan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Malkoçoğlu Bali Bey rolünü oynamıştı. Burak Özçivit'in bu etkinlikten 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Rusya'da kral ilan edilen Burak Özçivit 20 milyon TL kazandı
ETİKETLER
#rusya
#muhteşem yüzyıl
#burak özçivit
#kuruluş osman
#Kral Tacı
#Magazin
