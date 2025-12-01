Menü Kapat
Biyografi
 Dilek Ulusan

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı!

Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi yapımlarla tanınan oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı. İç kanama geçirdiği ortaya çıkan Murat Cemcir'in son sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
15:25
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
16:11

Oyuncu 'in evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. İç kanama geçiren oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

MURAT CEMCİR'DEN KÖTÜ HABER

Çarşamba günü evinde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak’taki özel hastaneye hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı!

2. Sayfa'da yer alan habere göre; doktorların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan iç kanamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre oyuncunun durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı!
Sıkça Sorulan Sorular

Murat Cemcir kaç yaşında?
30 Kasım 1976 doğumlu Murat Cemcir, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile başrolü paylaşmıştır.
