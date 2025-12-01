Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı!

Oyuncu Murat Cemcir'in evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. İç kanama geçiren oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

MURAT CEMCİR'DEN KÖTÜ HABER

Çarşamba günü evinde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak’taki özel hastaneye hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; doktorların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan iç kanamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre oyuncunun durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.