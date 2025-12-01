Menü Kapat
14°
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Aslanlara takıntısı sonunu getirdi: 6 metrelik duvarı aştı, vahşi hayvana yem oldu

Brezilya'da akılalmaz bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Gerson Machado, 6 metrelik duvarı aştı ve aslan kafesine girdi. Aslanlara karşı özel bir ilgisi olan Machado, aslan tarafından saniyeler içinde saldırısına uğradı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 15:42
|
01.12.2025
01.12.2025
saat ikonu 15:44

Brezilya'da 19 yaşındaki Gerson Machado, aslanlara olan ilgisi nedeniyle birçok kez hayvanat bahçesinde kafeslerine girmeye çalıştı. Gerson'un son hedefi ise João Pessoa kentindeki Arruda Câmara Parkı'ydı.

ASLAN HİÇ ZAMAN KAYBETMEDİ!

Gerson, hayvanat bahçesinde, 6 metre yüksekliğindeki duvarı tırmandı ve bir ağaca tutunarak, kafesine girdi. Kafesteki dişi aslan Gerson'u hemen fark etti ve ağaçtan iner inmez hamlesini yaptı. Çevredekiler, panikle çığlık çığlığa bağrışırken görevlileri Gerson'u kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadılar.

Aslanlara takıntısı sonunu getirdi: 6 metrelik duvarı aştı, vahşi hayvana yem oldu

veterineri Thiago Nery, olaydan sonra dişi aslanın çok stresli ve şokta olduğunu, ancak sakinleştirici kullanılmadan kafesine dönmesinin sağlandığını belirtti.

PARK TAMAMEN KAPATILDI

Belediye, soruşturma tamamlanana kadar parkın tamamen kapatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Güvenlik önlemleri olmasına rağmen genç adam duvara tırmanarak hayvanın bulunduğu bölmeye girmeyi başardı. Güvenlik ekibi müdahale etmeye çalıştı ancak çok hızlı gelişti. Ailesine başsağlığı diliyoruz."

Aslanlara takıntısı sonunu getirdi: 6 metrelik duvarı aştı, vahşi hayvana yem oldu

''VAHŞİ YAŞAM OYUNCAK DEĞİL''

Dailymail'in haberine göre, olay sosyal medyada ve ülkede geniş yankı uyandırdı. Çevre ve hayvan hakları savunucusu eski polis şefi Matheus Laiola, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Dişi aslan doğal içgüdüleriyle hareket etti. Sorun, insanların güvenlik sınırlarını hiçe saymasıyla başlıyor. Bu tarz olaylarda acıyı her zaman hayvan çekiyor. bir oyuncağımız değil, sınırlar korunmalı."

Aslanlara takıntısı sonunu getirdi: 6 metrelik duvarı aştı, vahşi hayvana yem oldu

DAHA ÖNCE DE KAFESE GİRMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan 19 yaşındaki gencin, aslanlara takıntılı olduğu daha önce de birkaç kez kafeslere girmeye çalıştığı belirtildi. Hatta bir aslan eğitmeni olmak için Afrika'ya gitmeye kalkıştığı anlatıldı. Bunun için de bir uçağın iniş takımına saklandığı Afrika'ya bu şekilde kaçmaya çalıştığı, bu yüzden de polisler tarafından bilindiği ifade edildi.

Aslanlara takıntısı sonunu getirdi: 6 metrelik duvarı aştı, vahşi hayvana yem oldu

UÇAK İNİŞ TAKIMLARINA SAKLANMIŞTI

Zor bir çocukluk geçiren Machado, hayatının büyük bölümünü devlet korumasında geçirdi. Annesinin şizofreni olması, ailesindeki diğer ruh sağlığı sorunları ve derin yoksulluk nedeniyle hiçbir evlat edinme programında kabul edilmemişti. Çocuk koruma görevlisi Veronica Oliveira, sekiz yıl boyunca destek verdiği Gerson'un hayallerini ve zorluklarını şöyle anlattı:

"Gerson hep Afrika'yı görmek, aslanlarla ilgilenmek istiyordu. Bana defalarca bunu söylemişti. Hatta havalimanındaki güvenlik görevlileri, bir gün uçak iniş takımına gizlendiğini fark edip müdahale etti. O an büyük bir faciadan dönüldü."

