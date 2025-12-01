Menü Kapat
Benim Sayfam
14°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Asya ülkeleri felaketi yaşıyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. 3 ülkede toplamda 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 10:01

Asya ülkeleri , ve 'da şiddetli yağışlar, ve heyelanı da beraberinde getirdi. Bölge son zamanların en ağır felaketini yaşıyor. Uzmanlar, yaşananları "iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının en dramatik örneklerinden biri" olarak nitelendiriyor.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

2004 TSUNAMİDEN BU YANA EN BÜYÜK FELAKET

Sri Lanka, Ditwah Kasırgası'nın getirdiği yoğun yağışların ve ardı ardına meydana gelen heyelanların etkisiyle büyük bir felaket yaşıyor. Ülkede can kaybı 334'e yükselirken, bu tablonun 2004 tsunamisinden bu yana görülen en büyük olduğu ifade ediliyor.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Başkent Colombo'nun alçak kesimleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, olağanüstü hal ilan ederek, "Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız." dedi.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

ENDONEZYA'DA YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Endonezya'nın Sumatra Adası da sel ve heyelanların ağır etkisi altında. Ülkede 442 kişi yaşamını yitirirken, 402 kişi hakkında hâlâ haber alınamıyor. En çok etkilenen bölgelerde yollar çöktü, iletişim ağları tamamen koptu. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ temas kurulamadığını açıkladı.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaptığı açıklamada yaşadıklarını, "Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu. Bir tek duvar kalmıştı, onun yanına çadır kurduk." sözleriyle anlattı.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Bölgeye yardımların hızla ulaştırılması için Cakarta'dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını bildirdi. Meureudu'da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

TAYLAND'DA SON ON YILIN EN ŞİDDETLİ SELİ

Tayland'da ise son on yılın en şiddetli sellerinden biri kaydedildi. Ülkede 162 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, yakınlarını kaybedenlere tazminat ödeneceğini duyurdu ancak afet yönetimine ilişkin tepkiler giderek büyüyor.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Bilim insanlarına göre, her yıl haziran–eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bu kez tropikal fırtınaların da etkisiyle olağanüstü bir güç kazandı. Yağışların şiddetindeki artış; güçlü rüzgârları, ani selleri ve geniş çaplı heyelanları tetikledi.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Ditwah Kasırgası'nın Sri Lanka'nın ardından Hindistan'ın güney kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü
ETİKETLER
#endonezya
#tayland
#sel
#iklim krizi
#heyelan
#sri lanka
#Doğal Afet
#Dünya
