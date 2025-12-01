Ağaçlara sarılıp kurtarılmayı beklediler! 3 ülke felaketi yaşıyor: Yüzlerce kişi öldü

Asya ülkeleri Sri Lanka, Endonezya ve Tayland'da şiddetli yağışlar, sel ve heyelanı da beraberinde getirdi. Bölge son zamanların en ağır felaketini yaşıyor. Uzmanlar, yaşananları "iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının en dramatik örneklerinden biri" olarak nitelendiriyor.

2004 TSUNAMİDEN BU YANA EN BÜYÜK FELAKET

Sri Lanka, Ditwah Kasırgası'nın getirdiği yoğun yağışların ve ardı ardına meydana gelen heyelanların etkisiyle büyük bir felaket yaşıyor. Ülkede can kaybı 334'e yükselirken, bu tablonun 2004 tsunamisinden bu yana görülen en büyük doğal afet olduğu ifade ediliyor.

Başkent Colombo'nun alçak kesimleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, olağanüstü hal ilan ederek, "Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız." dedi.

ENDONEZYA'DA YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Endonezya'nın Sumatra Adası da sel ve heyelanların ağır etkisi altında. Ülkede 442 kişi yaşamını yitirirken, 402 kişi hakkında hâlâ haber alınamıyor. En çok etkilenen bölgelerde yollar çöktü, iletişim ağları tamamen koptu. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ temas kurulamadığını açıkladı.

Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaptığı açıklamada yaşadıklarını, "Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu. Bir tek duvar kalmıştı, onun yanına çadır kurduk." sözleriyle anlattı.

Bölgeye yardımların hızla ulaştırılması için Cakarta'dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını bildirdi. Meureudu'da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

TAYLAND'DA SON ON YILIN EN ŞİDDETLİ SELİ

Tayland'da ise son on yılın en şiddetli sellerinden biri kaydedildi. Ülkede 162 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, yakınlarını kaybedenlere tazminat ödeneceğini duyurdu ancak afet yönetimine ilişkin tepkiler giderek büyüyor.

Bilim insanlarına göre, her yıl haziran–eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bu kez tropikal fırtınaların da etkisiyle olağanüstü bir güç kazandı. Yağışların şiddetindeki artış; güçlü rüzgârları, ani selleri ve geniş çaplı heyelanları tetikledi.

Ditwah Kasırgası'nın Sri Lanka'nın ardından Hindistan'ın güney kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.