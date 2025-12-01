Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat? FB'de 2, GS'de 6 futbolcu derbide forma giymeyecek

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kritik derbi mücadelesinde saatler kala iki takımda da sakatlıkları ve cezaları olan futbolcular gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı ve sakat olduğu araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI?

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sadece kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un eksikliği bulunuyor. Diğer futbolcularının tamamın ise karşılaşmada yer alması bekleniyor.

Galatasaray tarafında ise 3 futbolcunun cezası bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı olan Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturmasından ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı mücadelede forma giymeyecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY SAKATLAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sona erdi. Antrenman ve maç eksiği bulunan iki futbolcunun da karşılaşmanın yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Galatasaray tarafında ise sakatlıkları devam eden İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri sona eren Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün ise ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Derbinin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray: Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen