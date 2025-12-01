Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat? FB'de 2, GS'de 6 futbolcu derbide forma giymeyecek

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi) Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takımda da bazı futbolcular sakatlıkları, antrenman eksikleri ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat? FB'de 2, GS'de 6 futbolcu derbide forma giymeyecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 09:47

ile bugün saat 20.00'de 'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelesinde saatler kala iki takımda da sakatlıkları ve cezaları olan futbolcular gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı ve sakat olduğu araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat? FB'de 2, GS'de 6 futbolcu derbide forma giymeyecek

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI?

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sadece kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un eksikliği bulunuyor. Diğer futbolcularının tamamın ise karşılaşmada yer alması bekleniyor.

Galatasaray tarafında ise 3 futbolcunun cezası bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı olan Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturmasından alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı mücadelede forma giymeyecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat? FB'de 2, GS'de 6 futbolcu derbide forma giymeyecek

FENERBAHÇE GALATASARAY SAKATLAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sona erdi. Antrenman ve maç eksiği bulunan iki futbolcunun da karşılaşmanın yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Galatasaray tarafında ise sakatlıkları devam eden İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri sona eren Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün ise ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, cezalı, sakat? FB'de 2, GS'de 6 futbolcu derbide forma giymeyecek

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Derbinin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray: Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

ETİKETLER
#galatasaray
#ceza
#süper lig
#sakatlık
#kadıköy
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.