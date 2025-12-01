Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sıfır faizli kredide tablo değişti! İşte banka banka yeni rakamlar

Aralık 01, 2025 09:32
1
Sıfır faizli kredide tablo değişti! İşte banka banka yeni rakamlar

Bankalar vatandaşlara çeşitli şartlara bağlı olmak kaydıyla faizsiz kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Nakde sıkışan ve sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi haberlerine ilgi gösteriyor. Bazı bankalar da yeni müşterilerine özel düşük faizli kredi olanaklarıyla kampanya düzenliyor. İşte 0 faizli ve düşük faizli kredi veren bankalar ve tüm rakamlar...

 

2

QNB Finansbank

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar

Maksimum Tutar: 85 bin TL

3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

3

Enpara (Enpara.com)

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 6 aya kadar

Maksimum Tutar: 75 binTL

4

Akbank

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 6 aya kadar

Maksimum Tutar: 60 bin TL

6 ay vadeli, 35 bin TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli avans

5

Garanti BBVA

Yeni müşterilere özel faizsiz

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Faizsiz 25 bin TL’ye varan taksitli avans

Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi

6

Türkiye İş Bankası

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar

Maksimum Tutar: 55 bin TL

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap

7

DenizBank

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar

Maksimum Tutar: 90 bin TL

3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

8

Bazı bankalar da çok düşük faiz oranları ile cazip fırsatlar sunuyor. İşte en uygun faizli, en düşük faizli kredi veren bankalar...

Akbank

Mobil bankacılık kullanan yeni müşterilere özel yüzde 0,99 faiz oranıyla

Vade: 6 aya kadar

Maksimum Tutar: 100 bin TL

9

TEB Bankası

Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 2,99 arasında değişen faiz oranları

Toplam: 150 bin TL

Yüzde 0 faizli 3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans

Yüzde 2,99 faizli 36 ay vadeli, 125 bin TL kredi

