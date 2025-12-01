Sıfır faizli kredide tablo değişti! İşte banka banka yeni rakamlar

Kategoriler
Bankalar vatandaşlara çeşitli şartlara bağlı olmak kaydıyla faizsiz kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Nakde sıkışan ve sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi haberlerine ilgi gösteriyor. Bazı bankalar da yeni müşterilerine özel düşük faizli kredi olanaklarıyla kampanya düzenliyor. İşte 0 faizli ve düşük faizli kredi veren bankalar ve tüm rakamlar...
QNB Finansbank
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 85 bin TL
3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
Enpara (Enpara.com)
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 75 binTL
Akbank
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 60 bin TL
6 ay vadeli, 35 bin TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli avans
Garanti BBVA
Yeni müşterilere özel faizsiz
Maksimum Tutar: 75 bin TL
Faizsiz 25 bin TL’ye varan taksitli avans
Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi
Türkiye İş Bankası
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 55 bin TL
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap
DenizBank
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 90 bin TL
3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
Bazı bankalar da çok düşük faiz oranları ile cazip fırsatlar sunuyor. İşte en uygun faizli, en düşük faizli kredi veren bankalar...
Akbank
Mobil bankacılık kullanan yeni müşterilere özel yüzde 0,99 faiz oranıyla
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 100 bin TL
TEB Bankası
Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 2,99 arasında değişen faiz oranları
Toplam: 150 bin TL
Yüzde 0 faizli 3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans
Yüzde 2,99 faizli 36 ay vadeli, 125 bin TL kredi