Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Danıştay'dan tarihi karar! İsa Karakaş işten çıkarılan çalışan için çok kritik bilgi paylaştı

Aralık 01, 2025 09:21
1
isa karakaş

Cinsel saldırı suçundan aldığı mahkumiyet gerekçesiyle işten çıkarılan dağıtım görevlisi, 7 yıl sonra işe iade edildi ancak tazminat talebi yargıdan döndü. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kanunsuz şekilde işten çıkarılma konusunda işçinin hakları hakkında çok kritik bilgiler verdi.

 

2
dağıtım görevlisi

Bir kamu kurumunda dağıtım görevlisi olarak çalışan kişinin, 2016 yılında “cinsel saldırı” suçundan aldığı mahkûmiyet suçu nedeniyle işten çıkarılması konusu mahkemeye taşındı. Mahkeme, söz konusu disiplin yaptırımının yalnızca kanunla düzenlenebileceği gerekçesiyle işlemi hukuka aykırı buldu ve çalışanın işe iadesine karar verdi.

 

3
isa karakaş

İşe iadesi yapılan çalışanın 7 yıl boyunca işinden mahrum kalması, özlük hakları ve maaşından mahrum kalması nedeniyle tazminat talebi oldu. Karakaş, konuyu yargıya taşıyan işçinin talebinin İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.
 

4
danıştay

Karakaş, "Çalışanın avukatları kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 12. Daire (27 Kasım 2025 tarihli) kararında: Anayasa hükmü ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilerek iptal edilen işlem nedeniyle, iptal kararı sonrasında talep edilen, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının, yasal faiziyle birlikte tazmini gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesince verilen kararda hukuka uygunluk bulunmadığından kanun yararına bozulması gerekmektedir…” hükümlerine yer verildi" dedi.
 

5
isa karakaş

Kararı özetleyen Karakaş, "Bir işlem mahkemece iptal edildiyse, o işlem geçersizdir. Bu yüzden çalışanın o tarihten itibaren alamadığı tüm maaş ve mali hakları faiziyle ödenecek. Mahkeme “muhtemel zarar” diyerek reddedemez. İdare “ağır kusur” arayamaz" diyerek çalışanın haklarını açıkladı.
 

6
danıştay

Kararın en çarpıcı neticelerini vurgulayan Karakaş, "İptal kararı geriye yürür, işlemi yok sayar. Çalışan hiç işten çıkarılmamış gibi eski haklarına kavuşur. İdare, kendi hukuksuz işleminden doğan zararı ödemek zorundadır" dedi.
 

7
danıştay

Karakaş, Yasal dayanaktan yoksun alt düzenlemelerle işten çıkarmaların kurumu zor durumda bırakacağını, işten çıkarma ve disiplin cezalarının düzenlediği alt mevzuatın mutlaka yasal dayanağının olmasının elzem olduğunu vurguladı.
 

8
danıştay

Karakaş, "Bu kararda Danıştay çok net bir çizgi çekti: “Bir işlem iptal edildiyse, çalışanın kaybettiği her kuruş faiziyle geri ödenir. Başka yolu yoktur!” Bu karar sadece bir davacı çalışanını değil, ülkemizde hukuksuz şekilde işinden edilen herkesin elini güçlendiriyor" dedi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.