Danıştay'dan tarihi karar! İsa Karakaş işten çıkarılan çalışan için çok kritik bilgi paylaştı

Karakaş, "Bu kararda Danıştay çok net bir çizgi çekti: “Bir işlem iptal edildiyse, çalışanın kaybettiği her kuruş faiziyle geri ödenir. Başka yolu yoktur!” Bu karar sadece bir davacı çalışanını değil, ülkemizde hukuksuz şekilde işinden edilen herkesin elini güçlendiriyor" dedi.

