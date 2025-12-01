Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun 4 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

IHA
01.12.2025
01.12.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun 4 ülkeden 'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 12 suçluyu, Gürcistan (7), Almanya (3), Avusturya ve Fransa'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadesini kullandı.

"BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE İADELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle; '5464 sayılı kanuna aykırılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka/kredi kartı üretme, tefecilik, dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, tehdit, yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs Almanya'da, 'yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.S. isimli şahıs Avusturya'da, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

