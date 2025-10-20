Yerlikaya'dan polise 'düşman' diyen DEM Partili isme sert tepki!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da terörist başı Abdullah Öcalan’a özgürlük talebi ile düzenlenen yürüyüş hakkında konuşan Yerlikaya, polise 'düşman' diyen DEM Partili isme tepki gösterdi. Yerlikaya "Polise "düşman" diyene müsaade etmeyiz. Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmek" ifadelerini kullandı.

"POLİSE "DÜŞMAN" DİYENE MÜSAADE ETMEYİZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Terörsüz Türkiye", yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

"Terörsüz Türkiye", sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Polise "düşman" diyene müsaade etmeyiz. Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmek. Herkes diline, söylemine dikkat etmeli.

Provokasyon milletimizin iradesine ihanettir.

POLİSE 'DÜŞMAN' DEMİŞTİ

DEM Parti, Diyarbakır'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yürüyüş düzenlemiş, eline megafon alan DEM Partili, emniyet güçlerine “Düşman diyor ki ‘eğer yürümeyecekseniz burada yapın’. Biz o surlara gideceğiz. Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız” sözleriyle seslenmişti.