Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri ifadesi alınıyor!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlenmiş, SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edilmişti.

GÖKHAN GÖNÜL VE AREF GHAFOURİ'NİN İFADESİ ALINIYOR

Yatırımcıları manipüle ederek vurgun yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski futbolcu ve ünlü illüzyonistin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6 firari şüpheli için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Eski futbolcu Gökhan Gönül ve eski kaleci Emrullah Şalk ile illüzyonist Aref Gahafouri., Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül,. ve Akif Koç'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’de ifade işlemleri başladı.

MANİPÜLATİF HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

BİST’te bir şirket hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

6 KİŞİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta birçok adrese zincirleme baskın düzenlenmiş, 7 kişinin tutuklu olduğu, 12 kişinin de gözaltına alındığı aktarılmıştı. Haklarında yakalama kararı bulunan firari 6 kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.