TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
 Nalan Güler Güven

Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri ifadesi alınıyor!

Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde spekülasyon yaptıkları ve yapay fiyat hareketleri oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir eski futbolcu ve eski kalecinin de bulunduğu 12 şüphelinin ifade işlemlerine başlandı.

Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri ifadesi alınıyor!
02.12.2025
02.12.2025
02.12.2025 21:33

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu () raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlenmiş, SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edilmişti.

GÖKHAN GÖNÜL VE AREF GHAFOURİ'NİN İFADESİ ALINIYOR

Yatırımcıları manipüle ederek vurgun yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski futbolcu ve ünlü illüzyonistin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6 firari şüpheli için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Eski futbolcu Gökhan Gönül ve eski kaleci Emrullah Şalk ile illüzyonist Aref Gahafouri., Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül,. ve Akif Koç'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’de ifade işlemleri başladı.

MANİPÜLATİF HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

BİST’te bir şirket hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

6 KİŞİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta birçok adrese zincirleme baskın düzenlenmiş, 7 kişinin tutuklu olduğu, 12 kişinin de gözaltına alındığı aktarılmıştı. Haklarında yakalama kararı bulunan firari 6 kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri gözaltına alındı
Borsa manipülasyonu davasında iddiaları şantaja uğradım diyerek reddetti: Yasak aşkını suçladı!
#istanbul emniyet müdürlüğü
#suç örgütü
#Spk
#Hisse Senedi Spekülasyonu
#Piyasa Manipülasyonu
#Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı
#Gündem
