Borsa manipülasyonu davasında iddiaları şantaja uğradım diyerek reddetti: Yasak aşkını suçladı!

Borsada bazı sermaye piyasası araçlarındaki olağandışı dalgalanmaları tespit eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlenmesinin ardından başlayan soruşturmada, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan aralarında ünlü ekonomist Işık Ökte'nin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA HOLDİNG YETKİLİLERİ DE VAR!

Elde edilen haksız gelirleri borsa üzerinden akladıkları iddia edilen Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan'ın dahil olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

BORSA OPERASYONUN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre borsa manipülasyonu davasında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gözaltına alınan şirket yetkililerinden Nihat Özçelik hakkındaki suçlamaları reddederek yaşananların sorumlusu olarak eski sekreteri Sibel İ.'yi suçladı. Aylık 20 milyon lira geliri olduğunu beyan eden şüpheli Özçelik ifadesinde, "Sibel, benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" dedi.

13 KİŞİ İÇİN KARAR VERİLDİ

Savcılıkta verilen ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından aralarında Nihat Özçelik'inde bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.