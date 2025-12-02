Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump 45 yıl hüküm giyen eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez için af çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkardı. Hernandez, cezaevinden çıkarken kararın Honduras'taki devlet başkanı seçimleri sırasında uygulanması dikkat çekti.

Trump 45 yıl hüküm giyen eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez için af çıkardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 20:48

ABD Başkanı , ABD'de suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkardı. Hernandez, dün Batı Virginia'nın Hazelton kentindeki hapishaneden serbest bırakıldı. Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın Hernandez için çıakrdığı affı dün gece saatlerinde imzaladığını açıkladı.

"YENİDEN ÖZGÜR BİR ADAM OLDU"

Hernandez’in eşi Ana Garcia, Hernandez’in serbest bırakıldığını doğrulayarak, "Neredeyse dört yıl süren acı, bekleyiş ve zorlu davaların ardından, Donald Trump’ın verdiği başkanlık affı sayesinde eşim Juan Orlando Hernandez yeniden özgür bir adam oldu" dedi.

Trump 45 yıl hüküm giyen eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez için af çıkardı

Hernandez, Mart 2024'te ABD’de yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından Honduras’tan ABD’ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak milyonlarca dolar rüşvet kabul etmekten suçlu bulunmuş ve Haziran 2024’te 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"TUTUKLANMASI BIDEN'IN KOMPLOSU"

Trump, dün yaptığı açıklamada, Hernandez’in tutuklanması konusunda eski Başkan ’ı suçlamış, Honduras’taki birçok insanın bunun Biden’ın komplosu olduğunu düşündüğünü iddia etmişti.

"Hernandez’in komplo kurbanı olduğuna dair kanıtınız var mı?" sorusu üzerine Trump, "Şuna bakabilirsiniz: İstediğiniz herhangi bir ülkeyi alın. O ülkede biri uyuşturucu satıyorsa, bu o ülkenin başkanını tutuklamanız gerektiği anlamına gelmez. Aynı şeyi başka bir ülkede de yapamazsınız. Buna bizim ülkemiz de dahil. Birisi bir suç işlediğinde gidip ülkenin başkanını hapse atmazsınız. Onlar bunun Biden’ın bir tezgAhı olduğunu söyledi. Biden yönetiminin kurduğu bir oyun olduğunu savundular. Bu hafta, daha doğrusu gelecek hafta çok büyük bir seçim yarışı var. Çok önemli bir yarış olacağını düşünüyorum. Honduras için nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak" demişti.

