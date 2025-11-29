Menü Kapat
13°
 | Ali Osman Polat

Trump'tan Honduras seçimlerine açık müdahale! Eski Başkana af sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Honduras'ta 30 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Ulusal Parti adayı Tito Asfura’ya açık destek çağrısında bulundu. Trump, ayrıca ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı davasında hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkaracağını duyurdu.

Trump'tan Honduras seçimlerine açık müdahale! Eski Başkana af sözü verdi
ABD Başkanı , kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 30 Kasım’da ’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde demokrasinin sınanacağını belirtti.

TRUMP: RAKİBİ KOMÜNİSTLERE YAKIN

Ulusal Parti’nin adayı Tito Asfura’yı desteklediğini açıkça belirten Trump, Asfura’nın rakibi Rixi Moncada’yı ise "Fidel Castro'nun olduğunu söyleyen" komünistlere yakın olmakla suçladı. Trump, "Honduras halkının özgürlük ve demokrasi için oy kullanacağını ve Tito Asfura'yı başkan seçeceğini umuyorum" dedi.

Asfura’nın seçilmesi halinde ABD’nin ona tam destek vereceğinin altını çizen Trump, aksi takdirde ABD'nin parasını sokağa atmayacağını belirtti.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI ESKİ BAŞKANA AF VAADİ

Trump, en dikkat çekici açıklamasını ise eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez hakkında yaptı. Haziran 2024'te ABD'de davasında 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen Hernandez için af çıkaracağını planladığını duyuran Trump, Hernandez’in çok sert ve haksız muamele gördüğünü savundu.

Trump, paylaşımını kendisiyle özdeşleşen seçim sloganını Honduras’a uyarlayarak "Honduras’ı yeniden büyük yap (Make Honduras great again)" ifadeleriyle sonlandırdı.

