Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD Başkanı Trump'tan Turkey esprisi: 'Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesin'

ABD Başkanı Donald Trump'ın sahnedeki konuşmasında yaptığı söz oyunu gülümseten anlar yaşattı. Hindi satışlarına dair verileri konuşan Trump, İngilizcede hindi ve Türkiye kelimelerin aynı olması üzerinden mizahi bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adını anarak 'dostumuz' ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 22:06

ABD Başkanı 'ın konuşmasında "Turkey" kelimesi üzerinden yaptığı espri dikkat çekti. İngilizcede "hindi" anlamına gelen kelimeyle kelimesinin aynı olması üzerinden kelime oyunu yapan Trump, "Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesini istemem" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Turkey esprisi: 'Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesin'


"TURKEY" KELİMESİ ÜZERİNDEN ESPRİ YAPTI

Bir etkinlikte konuşma yapan Trump hindi satışlarının düşüşte olmasını "Hindi (Turkey) yüzde 33 düşüşte. Ülke olarak Tükiye'den (Turkey) bahsetmiyorum. O iyi gidiyor, Erdoğan iyi gidiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Turkey esprisi: 'Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesin'

"ERDOĞAN'IN BENİ ARAYIP YÜZDE 33 DÜŞMEDİM DEMESİNİ İSTEMİYORUM"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını anan Trump esprisini şu şekilde sürdürdü: "Erdoğan'ın beni arayıp 'Ben yüzde 33 düşmedim' demesini istemiyorum, O bizim dostumuz. Dostumuza sahip çıkmak zorundayız"

ABD Başkanı Trump'tan Turkey esprisi: 'Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesin'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede
Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
ETİKETLER
#Politika
#Türkiye
#donald trump
#recep tayyip erdoğan
#ilişki
#Espri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.