ABD Başkanı Trump'tan Turkey esprisi: 'Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesin'

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasında "Turkey" kelimesi üzerinden yaptığı espri dikkat çekti. İngilizcede "hindi" anlamına gelen kelimeyle Türkiye kelimesinin aynı olması üzerinden kelime oyunu yapan Trump, "Erdoğan beni arayıp yüzde 33 düşmedim demesini istemem" dedi.
Bir etkinlikte konuşma yapan Trump hindi satışlarının düşüşte olmasını "Hindi (Turkey) yüzde 33 düşüşte. Ülke olarak Tükiye'den (Turkey) bahsetmiyorum. O iyi gidiyor, Erdoğan iyi gidiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını anan Trump esprisini şu şekilde sürdürdü: "Erdoğan'ın beni arayıp 'Ben yüzde 33 düşmedim' demesini istemiyorum, O bizim dostumuz. Dostumuza sahip çıkmak zorundayız"