Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Donald Trump ile Selman ortak açıklamalarda bulundu. Trump Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğu konulardan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 21:16

ABD Başkanı , Suudi Veliaht Prensi Selman’ı Beyaz Saray’da resmi törenle ağırladı; savaş uçakları törene eşlik etti. Önemli görüşme sonrası ABD Başkanı Donald Trump, ", ABD’ye 600 milyar dolar yapacak" dedi.

Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

CEMAL KAŞIKÇI CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi hakkında gelen bir soruya, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın bundan haberi yoktu" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan’ın ABD’deki yatırımlarını 1 trilyon dolara çıkaracağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, " muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı ve dedi ki, ‘Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur’ dedi. İkisi ve diğer bazılarının da desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" dedi.

Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

JEFFREY EPSTEIN KONUSU

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisiyle ilgili bir soru soran ABC muhabirini azarlayarak, "Bence ABC'nin lisansı elinden alınmalı, çünkü haberleriniz çok sahte ve çok yanlış. ABC sizin şirketiniz, sizin berbat şirketiniz suçlulardan biri" dedi.

Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon vurgusu: 'Hayat pahalılığını çözeceğiz'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump gazeteciyi şaşırttı! ''Sessiz ol domuzcuk''
ETİKETLER
#donald trump
#suriye
#suudi arabistan
#yatırım
#yaptırımlar
#Muhammed Bin Salman
#Cemal Kaşıkçı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.