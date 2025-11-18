Donald Trump ile Selman'dan ortak açıklama! Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman’ı Beyaz Saray’da resmi törenle ağırladı; savaş uçakları törene eşlik etti. Önemli görüşme sonrası ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi Arabistan, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak" dedi.

CEMAL KAŞIKÇI CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi hakkında gelen bir soruya, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın bundan haberi yoktu" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan’ın ABD’deki yatırımlarını 1 trilyon dolara çıkaracağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı ve dedi ki, ‘Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur’ dedi. İkisi ve diğer bazılarının da desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" dedi.

JEFFREY EPSTEIN KONUSU

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisiyle ilgili bir soru soran ABC muhabirini azarlayarak, "Bence ABC'nin lisansı elinden alınmalı, çünkü haberleriniz çok sahte ve çok yanlış. ABC sizin şirketiniz, sizin berbat şirketiniz suçlulardan biri" dedi.