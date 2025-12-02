Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine arıcılık ürünleri grubundan 3 firmayı daha ekledi.
Ankara, Bursa ve Gümüşhane’de yapılan denetimlerde bu firmalara ait süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi.
Bakanlığın yayımladığı listeye göre süzme balda taklit ve tağşiş yapan markalar şunlar;
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.