13°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listenini güncelledi. Bakanlık süzme bal üretimi yapan 3 firmayı daha listeye ekledi. İşte süzme balda sahtecilik yapan o markalar...

Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
17:37
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
17:40

, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine arıcılık ürünleri grubundan 3 firmayı daha ekledi.

Ankara, Bursa ve Gümüşhane'de yapılan denetimlerde bu firmalara ait süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi.

Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları

3 MARKANIN SÜZME BALINDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Bakanlığın yayımladığı listeye göre süzme balda taklit ve tağşiş yapan markalar şunlar;

  • Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde faaliyet gösteren 'Ravza Bal - Mustafa Keleş' firmasına ait 'Ravza Bal Süzme Çiçek Balı
Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları
  • Ankara'nın Akyurt ilçesindeki 'Vahit Yıldız Balsu - Vahit Yıldız' firmasının 'Ecegün Süzme Çiçek Balı...
Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları
  • Bursa Nilüfer'deki Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ait 'Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G'
Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları

BAKANLIK LİSTEYİ SÜREKLİ GÜNCELLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#gıda güvenliği
#Taklit Bal
#Tağşiş Bal
#Süzme Bal
#Aktüel
