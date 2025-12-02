Bakanlık tek tek ifşaladı! İşte sahtecilik yapan süzme bal markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine arıcılık ürünleri grubundan 3 firmayı daha ekledi.

Ankara, Bursa ve Gümüşhane’de yapılan denetimlerde bu firmalara ait süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi.

3 MARKANIN SÜZME BALINDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Bakanlığın yayımladığı listeye göre süzme balda taklit ve tağşiş yapan markalar şunlar;

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde faaliyet gösteren ‘Ravza Bal - Mustafa Keleş’ firmasına ait ‘Ravza Bal Süzme Çiçek Balı

Ankara’nın Akyurt ilçesindeki ‘Vahit Yıldız Balsu - Vahit Yıldız’ firmasının ‘Ecegün Süzme Çiçek Balı...

Bursa Nilüfer’deki Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait ‘Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G’

BAKANLIK LİSTEYİ SÜREKLİ GÜNCELLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.