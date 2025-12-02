Menü Kapat
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı

Çocuklarda erken ergenliğe giriş ve obeziteye dair merak edilen detayları, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruken Tekdemir açıkladı. Çocukların artan kilo ve obeziteye eğilimini paketli ve işlenmiş gıdalara bağlıyor. Son dönemde çılgınca artan paketli gıda tüketimi, boyut atlamış ve çocuklara kadar inmiş durumda. Doktor Tekdemir ise alternatif gıdalar ve katkısız tüketilebilecek gıdaları açıklayarak tavsiyelerde bulundu. İşte çocuklarda tüketime dair merak edilen detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 17:17

ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruken Tekdemir, çocukların giderek artan paketli gıda tüketiminin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek aileleri uyardı. Son yıllarda özellikle cips, çikolata, noodle ve gazlı içecek gibi ürünlerin tüketiminde büyük bir artış yaşandığını ifade eden Tekdemir, bu ürünlerin yüksek şeker, tuz, trans yağ ve katkı maddeleri içerdiğini vurguladı.

Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı

ERKEN YAŞTA KOLESTEROL HASTALIKLARI ÇIKABİLİR

Dr. Tekdemir, bu ürünlerin sadece kilo artışıyla sınırlı olmayan pek çok yan etkiye yol açtığını belirterek, "Yüksek tuz oranları böbrekler üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yapay renklendirici ve tatlandırıcılar dikkat dağınıklığına ve dikkat eksikliğine sebep olabilir. Trans yağlar damar yapısına zarar vererek erken yaşta hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açabilir" dedi.

Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı

DİŞ PROBLEMLERİ YÜKSELEREK ARTIYOR

Gazlı içeceklerdeki yüksek şeker ve asidin diş sağlığını olumsuz etkilediğini kaydeden Tekdemir, çocuklarda ciddi diş çürüklerinin ve tekrarlayan diş hekimi başvurularının bu nedenle arttığını söyledi. Paketli gıdaların kalorisi yüksek, besleyicilik değerinin oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Tekdemir bunun obeziteyi ve obezitenin yol açtığı komplikasyonları tetiklediğini ifade etti.

Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı

ERKEN ERGENLİK VAKALARINDA ARTIŞ VAR

Dr. Tekdemir, kötü beslenme alışkanlıklarının erken ergenlik riskini de artırdığına dikkat çekerek, "Son yıllarda polikliniklerde ve erken ergenlik nedeniyle başvurular belirgin şekilde çoğaldı. Bu durum özellikle kız çocuklarında daha sık görülüyor. En önemli sebeplerden biri besin değeri düşük, paketli ürünlerle beslenmedir" diye konuştu.

Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı

ALTERNATİF SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİSİ

Çocukları paketli gıdalardan tamamen uzak tutmanın zor olduğuna işaret eden Tekdemir, ailelere şu önerilerde bulundu: "Okul çevrelerinde, marketlerde bu ürünlerle sık karşılaşıyorlar. Bu nedenle çocukları tamamen kısıtlamak yerine evde hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklarla desteklemek daha doğru olur. İçeriğini bildiğimiz sağlıklı şekerlemeler, ev yapımı meyve suları ve beslenme çantasına eklenen doğal yiyecekler hem onların bu isteğini karşılayabilir hem de sağlıklı beslenmelerine katkı sağlar." Dr. Tekdemir, ailelerin paketli gıda tüketimini mümkün olduğunca azaltması gerektiğini belirterek, çocuklara daha sağlıklı bir yaşam fırsatı sunmanın ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla mümkün olacağını vurguladı.

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#obezite
#kolesterol
#Çocuk Sağlığı
#Kilo Artışı
#Paketli Gıda
#Sağlık
