Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruken Tekdemir, çocukların giderek artan paketli gıda tüketiminin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek aileleri uyardı. Son yıllarda özellikle cips, çikolata, noodle ve gazlı içecek gibi ürünlerin tüketiminde büyük bir artış yaşandığını ifade eden Tekdemir, bu ürünlerin yüksek şeker, tuz, trans yağ ve katkı maddeleri içerdiğini vurguladı.

ERKEN YAŞTA KOLESTEROL HASTALIKLARI ÇIKABİLİR

Dr. Tekdemir, bu ürünlerin sadece kilo artışıyla sınırlı olmayan pek çok yan etkiye yol açtığını belirterek, "Yüksek tuz oranları böbrekler üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yapay renklendirici ve tatlandırıcılar dikkat dağınıklığına ve dikkat eksikliğine sebep olabilir. Trans yağlar damar yapısına zarar vererek erken yaşta kolesterol hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açabilir" dedi.

DİŞ PROBLEMLERİ YÜKSELEREK ARTIYOR

Gazlı içeceklerdeki yüksek şeker ve asidin diş sağlığını olumsuz etkilediğini kaydeden Tekdemir, çocuklarda ciddi diş çürüklerinin ve tekrarlayan diş hekimi başvurularının bu nedenle arttığını söyledi. Paketli gıdaların kalorisi yüksek, besleyicilik değerinin oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Tekdemir bunun obeziteyi ve obezitenin yol açtığı komplikasyonları tetiklediğini ifade etti.

ERKEN ERGENLİK VAKALARINDA ARTIŞ VAR

Dr. Tekdemir, kötü beslenme alışkanlıklarının erken ergenlik riskini de artırdığına dikkat çekerek, "Son yıllarda polikliniklerde obezite ve erken ergenlik nedeniyle başvurular belirgin şekilde çoğaldı. Bu durum özellikle kız çocuklarında daha sık görülüyor. En önemli sebeplerden biri besin değeri düşük, paketli ürünlerle beslenmedir" diye konuştu.

ALTERNATİF SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİSİ

Çocukları paketli gıdalardan tamamen uzak tutmanın zor olduğuna işaret eden Tekdemir, ailelere şu önerilerde bulundu: "Okul çevrelerinde, marketlerde bu ürünlerle sık karşılaşıyorlar. Bu nedenle çocukları tamamen kısıtlamak yerine evde hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklarla desteklemek daha doğru olur. İçeriğini bildiğimiz sağlıklı şekerlemeler, ev yapımı meyve suları ve beslenme çantasına eklenen doğal yiyecekler hem onların bu isteğini karşılayabilir hem de sağlıklı beslenmelerine katkı sağlar." Dr. Tekdemir, ailelerin paketli gıda tüketimini mümkün olduğunca azaltması gerektiğini belirterek, çocuklara daha sağlıklı bir yaşam fırsatı sunmanın ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla mümkün olacağını vurguladı.