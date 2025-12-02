Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın, uygulanan ilaç değişimleri sırasında kan değerlerinde düşüş yaşandığı bildirildi.

Tedavi süreçlerinde sıklıkla görülen bu durum üzerine bir önlem olarak kan takviyesi yapılmasına karar veren doktorlar, Durbay'ın tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine aldı.

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şehzadeler Belediye başkanlığından ya da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.