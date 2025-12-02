Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hastaneye kaldırıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın, uygulanan ilaç değişimleri sırasında kan değerlerinde düşüş yaşandığı bildirildi.
Tedavi süreçlerinde sıklıkla görülen bu durum üzerine bir önlem olarak kan takviyesi yapılmasına karar veren doktorlar, Durbay'ın tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine aldı.
Şehzadeler Belediye başkanlığından ya da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.