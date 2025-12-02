Mide bulandıran görüntü! Gıda denetimlerinde ifşa edildi: Fareler pes dedirtti

Türkiye’de gıdada zehirlenme vakaları sonrası ekipler denetimlerini birçok şehirde sıkılaştırdı. Rutin denetimlerde hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler tek tek ifşa ediliyor.

Kilis'te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. İşletmede yerdeki ölü fareler bu kadar olmaz dedirtti. İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.