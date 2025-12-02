Menü Kapat
13°
Editor
 Murat Makas

Mide bulandıran görüntü! Gıda denetimlerinde ifşa edildi: Fareler pes dedirtti

Gıdada zehirlenme vakaları sonrası rutin denetimler arttı. Kilis'te denetimler sırasında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Merdiven altı üretimde fareler bulundu.

Mide bulandıran görüntü! Gıda denetimlerinde ifşa edildi: Fareler pes dedirtti
Türkiye’de gıdada zehirlenme vakaları sonrası ekipler denetimlerini birçok şehirde sıkılaştırdı. Rutin denetimlerde hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler tek tek ifşa ediliyor.

Mide bulandıran görüntü! Gıda denetimlerinde ifşa edildi: Fareler pes dedirtti

Kilis'te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. İşletmede yerdeki ölü fareler bu kadar olmaz dedirtti. İşletmeye 2 bin 953 lira uygulandı.

Mide bulandıran görüntü! Gıda denetimlerinde ifşa edildi: Fareler pes dedirtti

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

Mide bulandıran görüntü! Gıda denetimlerinde ifşa edildi: Fareler pes dedirtti

İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

